Κρεμλίνο: Στις 17:00 η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Στις 17:00 θα υπάρξει τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ και πρόσθεσε ότι η συζήτηση των δύο ηγετών για την Ουκρανία θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει επίσης τυην επιθυμία τους να μιλήσουν με τον Τραμπ πριν από την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, εν μέσω ανησυχιών ότι η άποψη του Τραμπ για τη σύγκρουση μπορεί να διαμορφωθεί από το ποιος θα του μιλήσει τελευταίος. Τον περασμένο μήνα, μετά τη συνομιλία που είχαν Τραμπ - Ζελένσκι στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, ο αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια έκανε μερικά από τα πιο επικριτικά του σχόλια προς τον Ρώσο πρόεδρο για την πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο Ρώσος ηγέτης θέλει πραγματικά να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν φαίνεται ήδη να μοιράζονται μια ακλόνητη πεποίθηση ότι μόνο αυτοί έχουν την προσωπική εξουσία και τις δεξιότητες για να διευθετήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ οι Ευρωπαίοι και οι ίδιοι οι Ουκρανοί θα κάνουν τελικά ό,τι συμφωνήσουν οι δυο τους.

Το πρόβλημα πάντως είναι ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία είναι προς το παρόν πρόθυμες να αποδεχτούν τους ελάχιστους όρους η μία της άλλης, να κάνουν αρκετούς συμβιβασμούς ώστε να ικανοποιήσουν την άλλη πλευρά.

Πάντως, όσο διαρκέσει η τηλεφωνική συνομιλία της Δευτέρας, ο Πούτιν - ο οποίος αρνήθηκε να αποδεχτεί μια 30ήμερη εκεχειρία που ζήτησε ο Πρόεδρος Τραμπ και στην οποία συμφώνησε και η Ουκρανία- θα μπορεί να την αξιοποιήσει είτε δίνοντας επιχειρηματικά κίνητρα, είτε με κολακείες είτε και με επικρίσεις.

Οι ρουμανικές εκλογές ήταν «περίεργες

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών στη Ρουμανία μετά και τη νίκη - έκπληξη του φιλοευρωπαίου κεντρώου Νίκουσορ Νταν, το Κρεμλίνο, δήλωσε ότι η διεξαγωγή της ψηφοφορίας ήταν «περίεργη, για να μην πούμε τίποτα άλλο».

