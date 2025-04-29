Η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα πάρει μαθήματα» από τη μεγάλη διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία για να αποτρέψει παρόμοιο περιστατικό αλλού στην Ευρώπη, διαβεβαίωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος της ΕΕ Πάουλα Πίνιο.

Μιλώντας στην καθημερινή ενημέρωση Τύπου, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η διακοπή ήταν «άνευ προηγουμένου» τονίζοντας ότι το μπλοκ «προφανώς θα εξαγάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα και θα τα μοιραστεί και, εάν χρειαστεί, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

«Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά ποιοι ήταν οι λόγοι, πόσο καλά ήμασταν προετοιμασμένοι και ποια είναι τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό σίγουρα θα κρατήσει όλους αυτούς τους φορείς απασχολημένους τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», είπε.

Η Πίνιο δήλωσε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αναμένει πλήρη αξιολόγηση από την Ισπανία ως προς τα αίτια, καθώς αρνήθηκε να σχολιάσει εικασίες σχετικά με το εάν η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να έχει συμβάλει στη διακοπή.

Σε άλλη ενημέρωση εκπρόσωπος της Επιτροπής για την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Εύα Χρνκίροβα, πρόσθεσε ότι οι Ισπανοί και Πορτογάλοι διαχειριστές του συστήματος έχουν «μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων όγκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό τους σύστημα».

Η Χρνκίροβα ρωτήθηκε επίσης για την πρόσφατη έκκληση της ΕΕ προς τους Ευρωπαίους να εντείνουν τις προετοιμασίες τους για τυχόν προβλήματα, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ισχύει για πολλές καταστάσεις στη ζωή, το να είσαι προετοιμασμένος είναι καλύτερο από το να εκπλήσσεσαι άσχημα».



Πηγή: skai.gr

