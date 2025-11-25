Μπέσεντ: Ο Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει τον νέο επικεφαλής της Fed πριν τα Χριστούγεννα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι ολοκληρώνει έναν δεύτερο γύρο συνεντεύξεων για τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει την επιλογή του πριν τα Χριστούγεννα.

Ο Μπέσεντ έχει περιορίσει τη λίστα των υποψηφίων που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, σε πέντε από έντεκα αρχικά ονόματα. Σε συνέντευξη στο CNBC, ανέφερε ότι οι πιο πρόσφατες συνεντεύξεις επικεντρώνονται στο πώς οι υποψήφιοι θα διαχειρίζονταν αυτό που έχει εξελιχθεί σε «μια πολύ περίπλοκη λειτουργία».

«Σήμερα ολοκληρώνουμε τη δεύτερη σειρά συνεντεύξεων… Έχουμε πέντε πολύ ισχυρούς υποψηφίους», είπε ο Μπέσεντ.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα ο πρόεδρος να κάνει την ανακοίνωση πριν από τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό είναι προνόμιό του, είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε πριν την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, τα πράγματα προχωρούν πολύ καλά.»

Οι εναπομείναντες υποψήφιοι είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ, ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς, οι νυν διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, η οποία είναι και αντιπρόεδρος εποπτείας, καθώς και ο Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων στα παγκόσμια σταθερά εισοδήματα της BlackRock.

Οι διαδικτυακές στοιχηματικές αγορές Kalshi και Polymarket εμφανίζουν μάχη «σώμα με σώμα» ανάμεσα στον Χάσετ και τον Γουόλερ, του οποίου οι πιθανότητες φέρονται να έχουν ενισχυθεί σημαντικά αυτή την εβδομάδα, μετά τη δήλωσή του ότι είχε «μια πολύ καλή δεύτερη συνέντευξη» με τον Μπέσεντ.

«Μίλησα με τον Σκοτ πριν από περίπου δέκα ημέρες. Είχαμε μια πολύ καλή, εξαιρετική συνάντηση», είπε ο Γουόλερ τη Δευτέρα στο Fox Business. «Νομίζω ότι αναζητούν κάποιον που έχει αξία, εμπειρία και γνωρίζει τι κάνει στη δουλειά, και θεωρώ ότι ανταποκρίνομαι σε αυτά τα κριτήρια.»



