Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τρίτη, στην έναρξη διαδικτυακής συνάντησης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραδώσει επιπλέον αντιαεροπορικούς πυραύλους στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του Στάρμερ έρχεται καθώς η Ουκρανία εξέφρασε τη στήριξή της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας όμως ότι ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν σε συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία «κινούνται σε θετική κατεύθυνση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ηγήθηκε απογευματινής τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», μετά τις συνομιλίες που είχαν Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο και οι οποίες φαίνεται πως άνοιξαν τον δρόμο για μια ειρηνευτική διαδικασία.

Απευθυνόμενος στη διαδικτυακή συνεδρίαση της συμμαχίας, ο Στάρμερ είπε για τις τελευταίες εξελίξεις:

«Σημειώθηκε πρόοδος και χαιρετίζω τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Ήταν μια ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι το προσχέδιο αντανακλά πλήρως τα συμφέροντα της Ουκρανίας και θέτει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει «προτείνει ορισμένες εποικοδομητικές αλλαγές», οι οποίες έχουν τη στήριξη Ευρωπαίων συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

«Πιστεύω ότι κινούμαστε σε θετική κατεύθυνση και υπάρχουν ενδείξεις σήμερα ότι, σε μεγάλο βαθμό, ο Βολοντίμιρ [Ζελένσκι] δείχνει πως μπορεί να γίνει αποδεκτό το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου», σημείωσε ο Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» να «οριστικοποιήσουν» τις δεσμεύσεις τους σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε στη διαδικτυακή συνεδρίαση της συμμαχίας ότι η προτεινόμενη «πολυεθνική δύναμη της Ουκρανίας» θα διαδραματίσει «καίριο ρόλο» στην εγγύηση της ασφάλειας της χώρας. «Καλώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη σημερινή τηλεδιάσκεψη να οριστικοποιήσουν τις εθνικές τους δεσμεύσεις, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τη στιβαρότερη δυνατή ικανότητα και τα πιο ισχυρά σχέδια πάνω στο τραπέζι. Και θα συντονίσουμε τα επόμενα βήματα με τον αμερικανικό στρατό, στο πλαίσιο του δικού τους σχεδιασμού. Και πρέπει να επανέλθουμε με μια ισχυρή πολιτική εγγύηση, για να δείξουμε στη Ρωσία ότι είμαστε απολύτως σοβαροί στο να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε παραβίαση.» σημείωσε.

Ανακοινώνοντας παράλληλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει επιπλέον αντιαεροπορικούς πυραύλους στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, ο Στάρμερ ζήτησε επίσης την επιβολή «πλήρους εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια» ώστε να παραμείνει η πίεση προς τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.