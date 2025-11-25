Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ στο Κάιρο την Τρίτη, για να συζητήσουν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τουρκική πηγή.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις χώρες συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας με το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών-Στρατιωτικών Υποθέσεων (CMCC), ώστε να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια για να διασφαλιστεί η συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και να αποτραπούν περαιτέρω παραβιάσεις», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι τρεις αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης την αντιμετώπιση των ισραηλινών παραβιάσεων της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

