CBC: Συμφωνία Καναδά που ανοίγει τον δρόμο για νέο αγωγό πετρελαίου

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και η ηγέτιδα της επαρχιακής κυβέρνησης της Αλμπέρτα Ντανιέλ Σμιθ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν μια συμφωνία που θα υποστηρίξει έναν νέο αγωγό πετρελαίου προς τη δυτική ακτή του Καναδά, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το σχέδιο, όπως μεταδίδει η Washington Post.

Προς το παρόν, οι καναδικοί κανόνες αποτρέπουν τους επενδυτές από την κατασκευή ενός νέου αγωγού για τη μεταφορά πετρελαίου από τον δυτικό Καναδά στις ακτές της Βρετανικής Κολομβίας και στη συνέχεια στις ασιατικές αγορές, σύμφωνα με τη Σμιθ και πολλά στελέχη και αναλυτές της ενεργειακής βιομηχανίας. Το πιο προφανές νομικό εμπόδιο είναι η απαγόρευση των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο Κάρνεϊ και η Σμιθ πρόκειται να ανακοινώσουν ένα μνημόνιο κατανόησης στο Κάλγκαρι την Πέμπτη, δήλωσε το άτομο, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει θέματα που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Κάλγκαρι διοργανώνει μια εκδήλωση με τον πρωθυπουργό εκείνη την ημέρα.

Ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά Canadian Broadcasting Corp. ανέφερε νωρίτερα ότι η συμφωνία να δώσει τη δυνατότητα για ειδικές εξαιρέσεις από τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς που εμποδίζουν τους αγωγούς πετρελαίου μέσω της βόρειας Βρετανικής Κολομβίας και θα παράσχει «πολιτική υποστήριξη» για έναν νέο αγωγό, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονόμασε.

Οι κανονιστικές εξαιρέσεις για έναν νέο αγωγό θα εξαρτώνται από δεσμεύσεις για αυστηρότερη τιμολόγηση άνθρακα και μια «επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη δέσμευση άνθρακα από μια ομάδα εταιρειών πετρελαιοπηγών που ονομάζεται Pathways Alliance, ανέφερε το CBC.

Μια τέτοια συμφωνία θα σηματοδοτούσε μια σημαντική ανατροπή στην τεταμένη σχέση μεταξύ της πλούσιας σε πετρέλαιο Αλμπέρτα και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία ενίσχυσε την περιβαλλοντική προστασία υπό τον πρώην πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Αλμπέρτα έχει αυξηθεί σταθερά με την πάροδο των ετών, αλλά η πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού είναι περιορισμένη επειδή υπάρχει μόνο ένας αγωγός που φτάνει στις ακτές του Καναδά - η γραμμή Trans Mountain, η οποία εκτείνεται στην περιοχή του Βανκούβερ. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν όλο το εξαγόμενο πετρέλαιο του Καναδά αποστέλλεται στις ΗΠΑ.

Ένας νέος αγωγός πετρελαίου είναι «τοτεμικός» για ορισμένους κατοίκους της Αλμπέρτα, δηλαδή σύμβολο των οικονομικών φιλοδοξιών τους, οι οποίοι λένε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση περιορίζει το οικονομικό δυναμικό της επαρχίας τους. Η ιδέα έχει κερδίσει μια ευρύτερη υποστήριξη καθώς ο Καναδάς προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές του μακριά από τις ΗΠΑ, μετά τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις του για την ένταξη του Καναδά σε πολιτεία των ΗΠΑ. Ωστόσο, η προσθήκη εξαγωγικής ικανότητας έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες της χώρας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η έλλειψη υποδομών για την αποστολή αργού πετρελαίου στην Ασία είναι ένα από τα παράπονα που επικαλούνται οι αυτονομιστές της Αλμπέρτα, μερικοί από τους οποίους προσπαθούν να επιβάλουν δημοψήφισμα για την απόσχιση από τον Καναδά.

«Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα να μοιραστούμε τις επόμενες ημέρες», δήλωσε τηλεφωνικά ένας εκπρόσωπος του γραφείου της Σμιθ. Το γραφείο του Κάρνεϊ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο επικεφαλής της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε έναν νέο αγωγό και επικαλείται τους ιθαγενείς ηγέτες της περιοχής που είναι επίσης αντίθετοι στην ιδέα. Είπε ότι η επιβολή ενός αγωγού θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υποστήριξη των ιθαγενών για άλλα μεγάλα έργα στη Βρετανική Κολομβία, όπως οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ωστόσο, ο Έμπι δεν έχει νόμιμο δικαίωμα για βέτο. Η Βρετανική Κολομβία δεν κατάφερε να προχωρήσει σε δικαστικές προσφυγές κατά της επέκτασης του Trans Mountain, η οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι και έχει χωρητικότητα 890.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως στην περιοχή του Βανκούβερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.