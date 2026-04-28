Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι όποια εταιρεία, ή φυσικό πρόσωπο, συνεργάζεται επιχειρηματικά με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται υπό κυρώσεις, κινδυνεύει με οικονομικούς περιορισμούς, πρόστιμα, ή αποκλεισμό από την αμερικανική αγορά και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε «Οικονομική Οργή».

«Οι ξένες κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες στις δικαιοδοσίες τους δεν παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καυσίμων αεριωθούμενων, της τροφοδοσίας, των τελών προσγείωσης ή της συντήρησης», δήλωσε ο Μπέσεντ σε μια ανάρτηση στο X.

«Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα ασκήσει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν και δεν θα διστάσει να ενεργήσει εναντίον οποιωνδήποτε τρίτων διευκολύνουν ή διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με ιρανικές οντότητες».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επεκτείνει τις μονομερείς κυρώσεις τους κατά του Ιράν ώστε να συμπεριλάβουν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Κίνα, καθώς και 19 ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν δεξαμενόπλοια που, όπως ισχυρίζονται, μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

Doing business with sanctioned Iranian airlines risks exposure to U.S. sanctions. Foreign governments should take all actions necessary to ensure that companies in their jurisdictions do not provide services to those aircraft, including the provision of jet fuel, catering,… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 27, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

