«Δεδομένου του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις, ο παγκόσμιος οργανισμός θα πρέπει να υποστηρίξει ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που προτείνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε για τις συνέπειες της αναμονής για την αντιμετώπιση της «χειρότερης διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας από την COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Αυτές οι πιέσεις καταλήγουν σε άδειες δεξαμενές καυσίμων, άδεια ράφια και άδεια πιάτα. Το ανθρωπιστικό κόστος αυξάνεται», δήλωσε ο Γκουτέρες στο 15μελές συμβούλιο.

«Απευθύνω έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη: ανοίξτε τα Στενά, αφήστε τα πλοία να περάσουν· όχι διόδια, όχι διακρίσεις· αφήστε το εμπόριο να ξαναρχίσει· αφήστε την παγκόσμια οικονομία να αναπνεύσει».

Σημείωσε ότι «η παρατεταμένη αναστάτωση κινδυνεύει να προκαλέσει μια παγκόσμια επισιτιστική έκτακτη ανάγκη, ωθώντας εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά στην Αφρική και τη Νότια Ασία, στην πείνα και τη φτώχεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.