Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης ότι οι Αμερικανοί πράκτορες μετανάστευσης εκπαιδεύονται για να απορρίπτουν αιτούντες (πράσινης κάρτας) που επέκριναν το Ισραήλ.

«Ο Τραμπ σχεδιάζει να αρνηθεί την άδεια νόμιμης παραμονής στις ΗΠΑ με βάση το αν συμφωνεί με τις απόψεις σας», έγραψε ο Βαν Χόλεν σε μια ανάρτηση στο X.

«Από πότε έγινε «αντιαμερικανικό» να επικρίνεις τις ενέργειες μιας ξένης κυβέρνησης; Για ποιον πολεμάει;» ρώτησε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής.

Outrageous. Trump plans to deny legal residency in the US based on whether he agrees with your speech.



Since when did it become "anti-American" to criticize the actions of a foreign government? Who is he fighting for?https://t.co/OTxOJhINoI pic.twitter.com/sYuAMt7OEk — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 27, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.