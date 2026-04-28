«Από πότε έγινε "αντιαμερικανικό" να επικρίνεις το Ισραήλ;» ρωτά γερουσιαστής των ΗΠΑ

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν σχολίασε δημοσίευμα ότι οι πράκτορες μετανάστευσης εκπαιδεύονται για να απορρίπτουν αιτούντες παραμονής που επέκριναν το Ισραήλ

Chris Van Hollen

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης ότι οι Αμερικανοί πράκτορες μετανάστευσης εκπαιδεύονται για να απορρίπτουν αιτούντες (πράσινης κάρτας) που επέκριναν το Ισραήλ.

«Ο Τραμπ σχεδιάζει να αρνηθεί την άδεια νόμιμης παραμονής στις ΗΠΑ με βάση το αν συμφωνεί με τις απόψεις σας», έγραψε ο Βαν Χόλεν σε μια ανάρτηση στο X.

«Από πότε έγινε «αντιαμερικανικό» να επικρίνεις τις ενέργειες μιας ξένης κυβέρνησης; Για ποιον πολεμάει;» ρώτησε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

TAGS: γερουσιαστής Δημοκρατικοί ΗΠΑ Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
