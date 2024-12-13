Λογαριασμός
Τρόμος σε λούνα παρκ στο Μπέρμιγχαμ: Αποκολλήθηκε κατασκευή σε ύψος 55 μέτρων - 13 τραυματίες

Σύμφωνα με τις αρχές 13 επιβαίνοντες χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες - Δύο γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα

Λούνα παρκ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι γόνδολες στις οποίες επέβαιναν σε κατασκευή ύψους 55 μέτρων σε λούνα παρκ σε κεντρική πλατεία του Μπέρμιγχαμ αποκολλήθηκαν και προσέκρουσαν στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7.30μμ και σύμφωνα με τις αρχές 13 επιβαίνοντες χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Δύο γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα.

Εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τα σύρματα της τεράστιας κατασκευής να έχουν μπερδευτεί μεταξύ τους.

