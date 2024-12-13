Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι γόνδολες στις οποίες επέβαιναν σε κατασκευή ύψους 55 μέτρων σε λούνα παρκ σε κεντρική πλατεία του Μπέρμιγχαμ αποκολλήθηκαν και προσέκρουσαν στο έδαφος.

The mangled chains of the failed Christmas fairground ride in Centenary Square, Birmingham city centre, that crashed earlier tonight.



West Midlands Fire services said the ride ‘dropped to ground level whilst in operation.’ One person taken to hospital @gmb pic.twitter.com/ynsOXr7Usn December 12, 2024

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7.30μμ και σύμφωνα με τις αρχές 13 επιβαίνοντες χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Δύο γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα.

12.20.2024: A festive fairground ride "failed and crashed" in Birmingham city centre, leaving several people requiring medical assistance, emergency services have confirmed.

The 'Star Flyer' ride dropped to ground level “whilst in operation” in Centenary Square. pic.twitter.com/qtVIGsRZkR — Adam Yosef (@AdamYosefJourno) December 13, 2024

Εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τα σύρματα της τεράστιας κατασκευής να έχουν μπερδευτεί μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

