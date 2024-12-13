Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντάται σήμερα, Παρασκευή, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, αφού χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του τόνισε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ την αδυναμία στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Ο Μπλίνκεν ξεκίνησε σήμερα στις 09:40 (08:40 ώρα Ελλάδας) τη συνάντησή του με τον Φιντάν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός υπουργός έφτασε χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και συναντήθηκε με τον Ερντογάν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει «ποτέ την αδυναμία στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Μπλίνκεν.

«Ως η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που πολέμησε σώμα με σώμα εναντίον του Νταές (σ.σ. αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους), η Τουρκία θα εμποδίσει τις προσπάθειες του PKK (σ.σ. του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν) και των παρακλαδιών του που έχουν στόχο να μετατρέψουν την κατάσταση επί του πεδίου σε ευκαιρία και δεν θα επιτρέψει ποτέ την αδυναμία στη μάχη κατά του ΙΚ», υπογράμμισε ο Ερντογάν.

«Η Τουρκία θα λάβει προληπτικά μέτρα κυρίως για τη δική της εθνική ασφάλεια έναντι όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων (…) που δρουν στη Συρία και αποτελούν πηγή απειλής για την Τουρκία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

