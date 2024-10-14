Λουκέτο μπήκε σε λούνα παρκ της εμποροπανήγυρης των Γρεβενών που λειτουργούσε με άδεια του τοπικού δήμου και στον φάκελο της αδειοδότησης περιλαμβάνεται έγγραφο πιστοποίησης των παιχνιδιών του λούνα παρκ από την εταιρεία, της οποίας η δραστηριότητα είχε ανασταλεί και τελικά η άδειά της ανακλήθηκε, λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου στο λούνα παρκ, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη, Γιώργος Καμπαϊλής, ήταν αυτός ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες, ενημέρωσε τις διωκτικές αρχές το Σάββατο 13 Οκτωβρίου και κατήγγειλε την παράνομη πιστοποίηση της εγκατάστασης.

Αμέσως από την αστυνομία ενημερώθηκε το βράδυ ο Εισαγγελέας και τελικά ο δήμος προχώρησε στην απόφαση να κλείσει το λούνα παρκ.

Μάλιστα οι διωκτικές αρχές στην πρώτη ενημέρωση που είχαν από τον δήμο ήταν ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να πιστοποιεί παιχνίδια από τις 10 Οκτωβρίου και γι’ αυτό ο δήμος προχώρησε στην απόφαση αδειοδότησης. Από την άλλη, ο δήμος ανέφερε πως οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης δεν ενημέρωσαν κανέναν ούτε για την αναστολή λειτουργίας ούτε τελικά για την ανάκληση του φορέα πιστοποίησης.

Στο πεδίο των δικαστικών εξελίξεων, οι δικηγόροι του κ. Καμπαϊλή μεταβαίνουν σήμερα στα Γρεβενά, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του δημάρχου σχετικά με το πώς αδειοδότησε το συγκεκριμένο λούνα παρκ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κληθούν στην κύρια ανάκριση και άλλοι εμπλεκόμενοι, ενώ θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο όσον αφορά τους υπεύθυνους στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Πηγή: skai.gr

