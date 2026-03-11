Μπέργκαμ: Οι εταιρείες στις ΗΠΑ θα αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω του πολέμου

Ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα ανακοινώσουν σύντομα αύξηση της παραγωγής εν μέσω των αλματωδών αυξήσεων στις τιμές λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν.

«Νομίζω ότι θα τις δείτε όλες να ανακοινώνουν ότι αύξησαν την παραγωγή, ξέρετε, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανταποκρινόμενες στα μηνύματα των τιμών και ανταποκρινόμενες στην ανάγκη που έχουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπέργκαμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNBC.

