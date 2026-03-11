Η Ουγγαρία δήλωσε ότι μια κυβερνητική «αντιπροσωπεία» πέρασε στην Ουκρανία την Τετάρτη σε μια προσπάθεια να μάθει περισσότερα για τις ζημιές σε έναν κύριο αγωγό που έχει διακόψει την τροφοδοσία της με ρωσικό πετρέλαιο - μια αποστολή που το Κίεβο υποστηρίζει ότι δεν έχει επίσημο καθεστώς.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε την αντίθεσή του στο ταξίδι. Ο εκπρόσωπος Γκεόργκι Τίχι δήλωσε ότι η ουγγρική ομάδα δεν έχει επίσημο καθεστώς και εισήλθε στη χώρα «ως τουρίστες». Πρόσθεσε ότι είναι «εσφαλμένο» να περιγράφεται η ομάδα ως επίσημη αντιπροσωπεία.

Ο Ούγγρος Υφυπουργός Ενέργειας Γκάμπορ Τσέπεκ, ο οποίος ηγείται της αποστολής, ανακοίνωσε το ταξίδι στη συνοριακή διάβαση Ζάχονι το πρωί της Τετάρτης.

«Η Ουγγαρία δεν αποδέχεται τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Druzhba», δήλωσε ο Τσέπεκ, προσθέτοντας ότι καθήκον της αντιπροσωπείας είναι να επαληθεύσει την κατάσταση του αγωγού και να «δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την επανεκκίνησή του».

Ο αγωγός μεταφέρει περίπου 5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ρωσικού αργού στην Ουγγαρία κάθε χρόνο και είναι καθοριστικός για τον εφοδιασμό του διυλιστηρίου της χώρας στον Δούναβη, είπε ο ίδιος.

Ο Τσέπεκ ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν και Σλοβάκοι εμπειρογνώμονες, σχεδιάζει να συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους ενέργειας, καθώς και με εκπροσώπους της ΕΕ και διπλωμάτες που εδρεύουν στο Κίεβο, για να συζητήσουν την κατάσταση γύρω από τον αγωγό Druzhba και την πιθανότητα επανέναρξης των παραδόσεων.

Η ρωσική επίθεση στον αγωγό

Ο νότιος κλάδος του αγωγού Druzhba είναι εκτός λειτουργίας από τα τέλη Ιανουαρίου, μετά από ρωσική επίθεση με drone που έπληξε πετρελαϊκές υποδομές κοντά στον κόμβο Μπρόντι της δυτικής Ουκρανίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές που θα απαιτήσουν χρόνο για να επισκευαστούν. Η Βουδαπέστη αμφισβητεί αυτή την εκτίμηση, επιμένοντας ότι τα τεχνικά ζητήματα έχουν ήδη επιλυθεί και κατηγορώντας το Κίεβο ότι εμποδίζει σκόπιμα την επανεκκίνηση.

Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανέβασε τους τόνους τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύοντας δορυφορικές εικόνες που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι η γραμμή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει, και δίνοντας στο Κίεβο προθεσμία τριών ημερών για να επιτρέψει σε επιθεωρητές την πρόσβαση στον αγωγό.

Ο Όρμπαν έστειλε επίσης ανοιχτή επιστολή στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η Ουγγαρία θα μπορούσε να διακόψει τις αποστολές ντίζελ και να περιορίσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν ξαναρχίσουν οι παραδόσεις. Την Παρασκευή ανακοίνωσε μια κοινή ουγγρο-σλοβακική «διερευνητική» επιτροπή για την εξέταση του αγωγού.

Η προσπάθεια επιθεώρησης έρχεται καθώς οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου έχουν επιδεινωθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Φεβρουάριο, η Ουγγαρία μπλόκαρε την έγκριση ενός πακέτου δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, και την περασμένη εβδομάδα οι ουγγρικές αρχές κατέσχεσαν μια αυτοκινητοπομπή της Oschadbank που μετέφερε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό - ένα περιστατικό που ο υπουργός Εξωτερικών του Κιέβου, Αντρίι Σιμπίχα, κατήγγειλε ως «κρατική τρομοκρατία και εκβιασμό».

Το Κίεβο απορρίπτει τις κατηγορίες της Ουγγαρίας. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα προτιμούσε να μην επισκευαστεί καθόλου ο αγωγός Druzhba, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Κεντρική Ευρώπη και υπονομεύει τις προσπάθειες περιορισμού των ενεργειακών εσόδων της Μόσχας.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει επίσης με την άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

