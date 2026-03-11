Ιράκ: Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές επιθέσεις ιρανικών και φιλοϊρανικών ομάδων

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν και οι φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες ενδέχεται να σχεδιάζουν επιθέσεις κατά πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών, καθώς και ξενοδοχείων που ανήκουν σε Αμερικανούς, στο Ιράκ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη ανέφερε ότι οι φιλοϊρανικές τρομοκρατικές ομάδες έχουν στοχοποιήσει και ξενοδοχεία που συχνάζουν Αμερικανοί σε ολόκληρο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του IKR.

Η πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράκ να παραμείνουν σε εγρήγορση, να διατηρούν χαμηλό προφίλ και να αποφεύγουν περιοχές που θα μπορούσαν να τους καταστήσουν στόχο.

