Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος επαναβεβαίωσε χθες Σάββατο την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ μετά την επίθεση με ρουκέτα εναντίον πόλης στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να τερματιστούν αυτές οι φρικιαστικές επιθέσεις» στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «απόλυτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

