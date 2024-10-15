«Στις υποχρεώσεις της Αλβανίας αποτυπώνονται πλέον τα πάγια αιτήματά μας, οι αγώνες μας και οι αδικίες, που τόσα χρόνια υπεστήκαμε τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας», τονίζει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, με αφορμή την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία.

Ο κ. Μπελέρης, αφού σημειώνει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκινούν, σήμερα, ύστερα από μια δεκαετία, και ότι «η θέση της Αλβανίας πρέπει να είναι στην Ευρώπη», υπογραμμίζει ότι «πλέον εναπόκειται στην Αλβανία η ταχύτητα, η αποφασιστικότητα και η τόλμη, με τις οποίες θα βαδίσει προς αυτήν την κατεύθυνση» και ότι «πρέπει να γνωρίζει ότι έχει πολλά ακόμα βήματα να κάνει με οδοδείκτη τον σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο κράτος Δικαίου και στη Δημοκρατία».

«Πιστεύω ακράδαντα πως θα είναι μια απαιτητική, αλλά άκρως θεραπευτική διαδικασία για τη χώρα. Σε αυτήν, βέβαια, δεν χωρούν εκπτώσεις και εθνικοί εγωισμοί», προσθέτει στη δήλωσή του ο κ. Μπελέρης, ο οποίος είναι και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΕΚ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας.

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρει, περιμένει από την Ευρώπη «να δρα ως θεσμικός εγγυητής και άγρυπνος τοποτηρητής των κρίσιμων τομών που πρέπει να πραγματοποιήσει η Αλβανία στη θεσμική της ραχοκοκαλιά», καθώς «η Ένωση μας διαθέτει, άλλωστε, τους απαραίτητους μηχανισμούς, προκειμένου να επιτηρεί ουσιαστικά, να παρεμβαίνει διορθωτικά, να απαιτεί αποφασιστικά την υλοποίηση των ενταξιακών υποχρεώσεων της Αλβανίας».

«Σε αυτές τις υποχρεώσεις αποτυπώνονται πλέον τα πάγια αιτήματά μας, οι αγώνες μας και οι αδικίες που τόσα χρόνια υπεστήκαμε τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας», υπογραμμίζει και αμέσως προσθέτει: «Πλέον, στην πρώτη δέσμη κεφαλαίων που συνυπογράφουν 27 κράτη-μέλη, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και κυρίως τα περιουσιακά μας δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται ρητά η υποχρέωση της Αλβανίας να υιοθετήσει άμεσα τους εφαρμοστικούς νόμους που αφορούν το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε επαφές με δημόσιες υπηρεσίες».

«Αυτά οφείλει να πράξει η Αλβανία, προκειμένου να μην απολέσει μια ιστορική ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά της. Ευελπιστώ να εκπληρώσει μέχρι κεραίας τους ενταξιακούς όρους και να μην παρεκκλίνει από το ευρωπαϊκό μονοπάτι που επέλεξε», καταλήγει ο κ. Μπελέρης, ο οποίος είναι και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΕΚ στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας.

