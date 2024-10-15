Λιγότερος από ένας μήνας έχει απομείνει για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτείες, στην Τζόρτζια η πρόωρη ψηφοφορία ξεκινάει σήμερα, Τρίτη.

Η Καμάλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν ήδη επενδύσει πολλά κατά την προεκλογική τους εκστρατεία στην Τζόρτζια διότι θεωρείται μία από τις 7 πιο κρίσιμες πολιτείες που πιθανότατα θα καθορίσει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται, ότι στις προεδρικές εκλογές το 2020, η Τζόρτζια ανέδειξε νικητή τον Τζο Μπάιντεν με περίπου 12.000 ψήφους.

Πώς καταμετρώνται οι ψήφοι στη Τζόρτζια

Αν και η πρόωρη ψηφοφορία ξεκινάει σήμερα στην κρίσιμη πολιτεία, θα μπορούσε να χρειαστεί πολύς χρόνος για να γίνει γνωστό εάν οι πολίτες θέλουν την Κάμαλα Χάρις ή τον Ντόναλντ Τραμπ για επόμενο αμερικανό πρόεδρο.

Τα εκλογικά συμβούλια της Τζόρτζια ψήφισαν πριν από 4 χρόνια ώστε η καταμέτρηση να γίνεται με τα χέρια, ένα ένα ψηφοδέλτιο, δημιουργώντας πιθανώς περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα σύστημα που χρειάζεται εβδομάδες για να δώσει ένα τελικό αποτέλεσμα.

Τότε, οι εκλογικοί αξιωματούχοι της πολιτείας αντιτάχθηκαν στην εντολή αυτή, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει τον κίνδυνο λάθους ή απάτης.

Οι εργαζόμενοι στις κάλπες στις 6.500 εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας θα ξεκινήσουν την καταμέτρηση ψήφων το βράδυ των εκλογών στις 5 Νοεμβρίου.

