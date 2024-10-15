Ο χρόνος για διπλωματία «τελείωσε», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ζητώντας κινήσεις προς την επιβολή «κυρώσεων» κατά του Ισραήλ.

«Δεν μας έμεινε κάτι άλλο να πούμε διπλωματικά, πολιτικά...τελειώσαμε με αυτά. Χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία», δήλωσε ο Φιντάν σε διάσκεψη για το «μέλλον της Παλαιστίνης» που διεξάγεται στην Άγκυρα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε σε κυρώσεις. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει νομικά μέτρα, πρέπει να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ (το οποίο) δεν πρέπει πλέον να λαμβάνει καμία υποστήριξη σε κανέναν τομέα», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

«Διαφορετικά, το Ισραήλ θα συνεχίσει τη γενοκτονία και τις σφαγές του στη Γάζα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει οικονομικό, πολιτικό ή στρατιωτικό τίμημα», σημείωσε ο Φιντάν, ο οποίος εξέφρασε ανησυχία κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης ότι η προσοχή της διεθνούς κοινότητας «απομακρύνεται από τη Γάζα» με τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

«Και όσοι υποστηρίζουν το Ισραήλ πρέπει επίσης να πληρώσουν το τίμημα, για να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια σε αυτά που κάνουν», είπε.

Η Τουρκία διέκοψε τους περισσότερους οικονομικούς της δεσμούς με το Ισραήλ την άνοιξη, αλλά μέρος της αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συνεχίζει να προμηθεύει τη χώρα με πετρέλαιο με βάση προηγούμενες συμφωνίες.

Ο Φιντάν δέχθηκε σήμερα τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν Σαφάντι, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για «την ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας» ενώ η επέκταση του πολέμου στον Λίβανο «σπρώχνει την περιοχή προς την άβυσσο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

