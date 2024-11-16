Διαδηλώσεις στην Κολωνία για την απελευθέρωση Οτσαλάν

Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στην Κολωνία σήμερα με αίτημα την απελευθέρωση του Κούρδου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, 25 χρόνια μετά τη σύλληψή του και τη φυλάκισή του στην Τουρκία, μέσα σε μια χρονική περίοδο φαινομενικού κατευνασμού μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του PKK.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, άφησε να εννοηθεί ότι το κόμμα του θα συμφωνούσε με την υπό όρους αποφυλάκιση Οτσαλάν, αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να παραδώσουν τα όπλα τους. Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν για πρώτη φορά έπειτα από 43 μήνες στον φυλακισμένο ηγέτη του PKK να δεχτεί επίσκεψη στο νησί Ιμραλί της Προποντίδος, όπου κρατείται τα τελευταία 25 χρόνια.

Στα τέλη Οκτωβρίου μάλιστα, ο Ερντογάν είπε ότι «απλώνει το χέρι στους Κούρδους αδελφούς».

Σήμερα το απόγευμα, διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της Κολωνίας, κρατώντας πλακάτ με κύριο σύνθημα «Λευτεριά στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν» μαζί με την εικόνα του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του PKK.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η αστυνομία της Κολωνίας, που καταμέτρησε «χιλιάδες διαδηλωτές», δεν ανέφερε εντάσεις.

Αστυνομικές δυνάμεις σταμάτησαν την πορεία δύο φορές αφού εντόπισαν «σύμβολα που θα μπορούσαν να έχουν σχέση με το PKK, κάτι που απαγορεύεται», τόνισε ένα εκπρόσωπος της δημοτικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τα σύμβολα θα αναλυθούν τις επόμενες μέρες.

Το PKK είναι χαρακτηρισμένο τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της και απαγορεύεται η δημόσια προβολή συμβόλων της κουρδικής οργάνωσης στη Γερμανία.

Παρά τον εγκλεισμό και τη σιωπή, αυτός που οι οπαδοί του αποκαλούν «Apo» ή «Serok» («θείος» και «αρχηγός», στα κουρδικά) συνεχίζει να ενσαρκώνει την κουρδική εξέγερση στην Τουρκία, όπου η σύγκρουση μεταξύ του PKK και του κράτους έχει αφήσει περισσότερους από 40.000 θανάτους από το 1984.

Η αύρα του Apo συνεχίζει επίσης στην Ευρώπη, όπου Κούρδοι πρόσφυγες κραδαίνουν όλο το χρόνο σημαίες και πλακάτ με το πρόσωπο του Οτσαλάν με το χοντρό μαύρο μουστάκι.

Η Τουρκία είναι η τρίτη χώρα καταγωγής αιτούντων άσυλο στη Γερμανία φέτος, μετά τη Συρία και το Αφγανιστάν, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Οι περισσότεροι από τους αιτούντες δηλώνουν ότι ανήκουν στην κουρδική μειονότητα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.