Μεντβέντεφ: Νεες απειλές για «πυρηνική απάντηση» στη Δύση από την Μόσχα

Η αμερικανική εφημερίδα New York Times έγραψε την περασμένη εβδομάδα ότι δυτικοί αξιωματούχοι, τους οποίους δεν κατονόμασε, πρότειναν πως η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να δώσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, αν και υπάρχουν φόβοι ότι ένα βήμα αυτού του είδους θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε σήμερα ότι, αν η Δύση προμηθεύσει με πυρηνικά όπλα την Ουκρανία, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να θεωρήσει μια τέτοια μεταφορά ισοδύναμη με επίθεση στη Ρωσία, πράγμα που θα παρείχε αιτιολογία για μια πυρηνική απάντηση.

«Αμερικανοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν σοβαρά τις συνέπειες της μεταφοράς πυρηνικών όπλων στο Κίεβο», σημείωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 ως το 2012, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε επίσης ότι ακόμη και η απειλή μιας τέτοιας μεταφοράς πυρηνικών όπλων θα μπορούσε να θεωρηθεί προετοιμασία για πυρηνικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Η πραγματική μεταφορά τέτοιων όπλων μπορεί να εξισωθεί με το τετελεσμένο γεγονός μιας επίθεσης στη χώρα μας", βάσει του προσφάτως αναθεωρημένου πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας», κατέληξε ο Ρώσος υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι το NATO σταμάτησε να τηρεί τα προσχήματα διακηρύσσοντας την πιθανότητα προληπτικών πληγμάτων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

