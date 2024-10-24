Ο ιστορικός Κούρδος ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται σε απομόνωση από το 1999 στην Τουρκία, δέχθηκε χθες, Τετάρτη, την πρώτη επίσκεψη «μέσα σε 43 μήνες», τη στιγμή που μια επίθεση σημειωνόταν κοντά στην Άγκυρα, όπως ανέφερε σήμερα ο ανιψιός του.

«Η τελευταία συνάντησή μας πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020. Ως οικογένεια, συναντήσαμε τον κ. Οτσαλάν χρόνια αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου 2024», ανακοίνωσε μέσω του X ο Ομέρ Οτσαλάν, βουλευτής του κύριου φιλοκουρδικού κόμματος στο κοινοβούλιο, του DEM (πρώην HDP), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του τουρκικού Τύπου.

Ο Οτσαλάν είναι φυλακισμένος στο νησί-φυλακή Ιμραλί στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) αναφέρθηκε γρήγορα από τις αρχές ως «πιθανός» υπεύθυνος της επίθεσης που στοχοθέτησε χθες, Τετάρτη, την έδρα της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα πέντε νεκρούς και 22 τραυματίες, συν τους δύο επιτιθέμενους, σύμφωνα με ένα τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Σε αντίποινα, ο τουρκικός στρατός πραγματοποίησε επιδρομές σε θέσεις του PKK στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ, εναντίον «32 στόχων που καταστράφηκαν με επιτυχία», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Ο ανιψιός του φυλακισμένου ζητάει «οι οικογενειακές επισκέψεις ρουτίνας, οι οποίες είναι νόμιμο δικαίωμα, να συνεχισθούν όποιες κι αν είναι οι συνθήκες», γράφει την ώρα που, από τον Αύγουστο 2019, ακόμα και οι συνήγοροί του δεν έχουν πλέον πρόσβαση στον Κούρδο ηγέτη.

Οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως γι' αυτή την επίσκεψη τη στιγμή που η πολιτική τάξη φαίνεται να αναζητεί μια διευθέτηση με διαπραγματεύσεις της αιματηρής σύγκρουσης με τους κούρδους μαχητές του PKK, το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.