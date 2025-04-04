Η Κίνα δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με την ΕΕ για την ασφάλεια στο παγκόσμιο εμπόριο

Η Κίνα δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη «διατήρηση ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες» που θα «φέρει βεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο», μετά τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτά δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου της Κίνας Λινγκ Τζι σε συνάντηση με Ούγγρους ομολόγους του.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την ΕΕ για να «αντιταχθεί αποφασιστικά στον προστατευτισμό, τη μονομέρεια και τον εκφοβισμό», τόνισε ο Λινγκ, όπως μετέδωσε το Reuters, σε συνάντηση της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής Κίνας-Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη.

Στο Βιετνάμ ο Σι Τζινπίνγκ και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί πως ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν στο Βιετνάμ για συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος Σι αναμένεται να συναντηθεί με Βιετναμέζους ηγέτες στο Ανόι στις 14 Απριλίου, δήλωσαν στο Reuters δύο Βιετναμέζοι αξιωματούχοι.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσκεψη του Σι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ πρόκειται να συναντηθεί με τους ηγέτες του Βιετνάμ στις 9 Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσει ο επίτροπος της ΕΕ για το εμπόριο Μάρος Σέφτσοβιτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχεδιάζουν επίσης να επισκεφθούν το Ανόι τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες.

Πηγή: skai.gr

