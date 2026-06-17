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Conference League: Με την Πάκσι από την Ουγγαρία κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός

Στις 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι στη μικρή πόλη Πακς, μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ - Βατή η κλήρωση για την ελληνική ομάδα

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Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός μπαίνει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 23 Ιουλίου, στη δεύτερη προκριματική φάση του Conference League και θα αντιμετωπίσει την Πάκσι από την Ουγγαρία

Πρόκειται για έναν σύλλογο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανοδική πορεία και την περασμένη σεζόν τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημά της, πίσω από Γκιόρ και Φερεντσβάρος.

Αγωνίζεται στο "Fehervari uti stadion" των 6.150 οπαδών, έχει προπονητή τον 64χρονο, Γκιόργκι Μπογκνάρ και ο στόπερ, Γκαμπόρ Βας, είναι ο ακριβότερος, βάσει transfermarkt, ποδοσφαιριστής της.

Είναι η 4η φορά στην ιστορία της Πάκσι που αγωνίζεται σε προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, χωρίς να έχει καταφέρει πάντως να συμμετάσχει σε φάση ομίλων ή League Phase.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Conference League Παναθηναϊκός
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