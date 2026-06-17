Conference League: Με την Πάκσι από την Ουγγαρία κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός μπαίνει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 23 Ιουλίου, στη δεύτερη προκριματική φάση του Conference League και θα αντιμετωπίσει την Πάκσι από την Ουγγαρία.

Πρόκειται για έναν σύλλογο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανοδική πορεία και την περασμένη σεζόν τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημά της, πίσω από Γκιόρ και Φερεντσβάρος.

Αγωνίζεται στο "Fehervari uti stadion" των 6.150 οπαδών, έχει προπονητή τον 64χρονο, Γκιόργκι Μπογκνάρ και ο στόπερ, Γκαμπόρ Βας, είναι ο ακριβότερος, βάσει transfermarkt, ποδοσφαιριστής της.

Είναι η 4η φορά στην ιστορία της Πάκσι που αγωνίζεται σε προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, χωρίς να έχει καταφέρει πάντως να συμμετάσχει σε φάση ομίλων ή League Phase.

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