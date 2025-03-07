«Όποιος δεν αφήνει το μυαλό του να είναι σκλάβος της φιλοδοξίας του μπορεί να δει αυτή την αλήθεια πολύ καθαρά: εμείς, ως Τουρκία, πρέπει να ενεργήσουμε πολύ προσεκτικά σε μια εποχή που η περιοχή μας και ο κόσμος βρίσκονται σε μια διαδικασία ιστορικής αναδιάρθρωσης», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στο τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, από τα πυρά του Τούρκου προέδρου δεν ξέφυγε ούτε τώρα το Ισραήλ, για το οποίο είπε πως «δεν θα επιτρέψουμε να κάνει νέες επεμβάσεις στην περιοχή».

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Τις ημέρες που το δίκτυο γενοκτονίας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διαιρέσει την περιοχή μας με νέους χάρτες, πρέπει να καθορίσουμε τις πολιτικές μας αναλόγως. Ούτε οι πρόγονοί μας ούτε οι μελλοντικές γενιές θα μας συγχωρήσουν αν επιτρέψουμε την επανάληψη του παιχνιδιού που παίχτηκε πριν από έναν αιώνα. Ως εγγόνια του σουλτάνου Αλπαρσλάν και του Σαλαντίν , θα ενώσουμε τα χέρια και την καρδιά μας, με τη θέληση του Θεού και δεν θα επιτρέψουμε στους Σιωνιστές να κάνουν νέες επεμβάσεις στην περιοχή.

