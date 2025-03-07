Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα ενεργειακές υποδομές να υποστούν ζημιές και τρία σπίτια να τυλιχθούν στις φλόγες, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

«Στα περίχωρα της Οδησσού, τρία σπίτια φλέγονται και ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές», αναφέρει ο Κίπερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

1/2#Odesa is under attack again tonight.



Ukraine's State Emergency Service says fires broke out in 3 private residential buildings, but critical infrastructure was also damaged. pic.twitter.com/A29CgzQZ1Q — Tim White (@TWMCLtd) March 6, 2025

Πηγή: skai.gr

