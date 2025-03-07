Λογαριασμός
Νέα ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στην Οδησσό - Βίντεο

Στα περίχωρα της Οδησσού, τρία σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες και ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής

Οδησσός

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα ενεργειακές υποδομές να υποστούν ζημιές και τρία σπίτια να τυλιχθούν στις φλόγες, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

«Στα περίχωρα της Οδησσού, τρία σπίτια φλέγονται και ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές», αναφέρει ο Κίπερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

