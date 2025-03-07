Θανατοποινίτης, ο οποίος έχει καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για φόνους στην Νότια Καρολίνα, αναμένεται να θανατωθεί σήμερα από εκτελεστικό απόσπασμα, κάτι που θα γίνει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά έπειτα από δεκαπέντε χρόνια - η τελευταία έγινε το 2010, στη Γιούτα

Ο Μπραντ Σίγκμον (Brad Sigmon), 67 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2002, για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζμπολ των γονιών της πρώην φιλενάδας του, του Ντέιβιντ και της Γκλάντις Λαρκ.

Θα πρόκειται για την τέταρτη εκτέλεση που θα γίνει διά τυφεκισμού στις ΗΠΑ τα τελευταία 65 χρόνια.

Η εκτέλεση του Σίγκμον , που θα γίνει στο σωφρονιστικό ίδρυμα Broad River, έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με το εάν ο θάνατος από πυροβολισμό είναι μια πιο «ανθρώπινη» εναλλακτική λύση στη θανατηφόρα ένεση ή την ηλεκτροπληξία.

Η «καλύτερη» επιλογή

Η νομοθεσία στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας προβλέπει ότι η προεπιλεγμένη μέθοδος εκτέλεσης είναι η ηλεκτρική καρέκλα, όμως δίνεται η δυνατότητα στους θανατοποινίτες να επιλέξουν, προτείνονται ως εναλλακτικές η εκτέλεση διά τυφεκισμού ή η χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών.

Τρεις θανατοποινίτες που εκτελέστηκαν στη Νότια Καρολίνα από τον Σεπτέμβριο, οι πρώτοι έπειτα από παύση 13 ετών, επέλεξαν όλοι την ένεση. Όμως ο Μπραντ Σίγκμον, σε απόγνωση, επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα, σύμφωνα με την υπεράσπιση.

Ένας από τους συνηγόρους του, ο Τζέραλντ Κινγκ, κατήγγειλε τον περασμένο μήνα την «αδύνατη επιλογή» ανάμεσα στην «αρχαϊκή ηλεκτρική καρέκλα της Νότιας Καρολίνας, που σε καίει ζωντανό» και «τις εξίσου τερατώδεις εναλλακτικές».

Οι σκοπευτές θα είναι όλοι εθελοντές

A South Carolina man is set to become the first executed by firing squad in 15 years https://t.co/EfNTH3hemm pic.twitter.com/WyVEDP74q0 — The Associated Press (@AP) March 6, 2025

Η διεύθυνση της υπηρεσίας φυλακών της Νότιας Καρολίνας ανακοίνωσε επίσημα το 2022 πως αίθουσα εκτέλεσης ανακαινίστηκε κι ήταν πλέον έτοιμη για να υποδεχτεί εκτελεστικό απόσπασμα.

Στην αίθουσα τοποθετήθηκε καρέκλα σε μια γωνιά και αλεξίσφαιρο τζάμι για την προστασία των μαρτύρων από τις σφαίρες.

Ο σχεδιασμός ορίζει πως ο θανατοποινίτης θα οδηγείται στην καρέκλα, θα του φορούν κουκούλα, θα υπάρχει παράθυρο μέσα από το οποίο θα τουφεκίζεται στον κορμό μπροστά σε τοίχο πέντε μέτρων από τρεις σκοπευτές - θα είναι όλοι εθελοντές.

Ακόμη πέντε προγραμματισμένες εκτελέσεις μέσα στον Μάρτιο

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει πέντε εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς, τέσσερις με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών και μια με εισπνοή αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά). Η πολιτεία της Αλαμπάμα άρχισε να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο τρόπο θανάτωσης τον Ιανουάριο του 2024. Η μέθοδος αυτή, μέχρι τότε άνευ προηγουμένου, θεωρείται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και ειδικοί του ΟΗΕ τη χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».

Μολαταύτα, άλλη πολιτεία του αμερικανικού Νότου, η Λουιζιάνα, αποφάσισε να ξαναρχίσει τις εκτελέσεις, έπειτα από παύση 15 χρόνων, χρησιμοποιώντας και αυτή τη μέθοδο της εισπνοής αζώτου, από την 18η Μαρτίου.

Ακόμη πέντε εκτελέσεις προβλέπεται να γίνουν μέσα στον Μάρτιο στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους αυτή του Τζέσι Χόφμαν στη Λουιζιάνα τη 18η Μαρτίου με εισπνοή αζώτου.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες.

Άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί), εφαρμόζουν μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

