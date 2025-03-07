Στους Ευρωπαίους και συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν με αφορμή και τη Σύνοδο Κορυφής που διεξήγαγαν χθες οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες για τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία, σχολιάζοντας ότι «το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι, οι ενέργειες του Τραμπ είναι μια προειδοποίηση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης ο Χακά Φιντάν ανέφερε ότι «(Oι ενέργειες του Τραμπ) είναι μια προειδοποίηση να σχεδιάσουμε το δικό μας κέντρο και να ενώσουμε. Η Τουρκία θα ήθελε να είναι μέρος μιας νέας ευρωπαϊκής δομής ασφάλειας σε περίπτωση διάλυσης του ΝΑΤΟ.»

«Το τζίνι είναι έξω από το μπουκάλι και δεν υπάρχει τρόπος να το αναιρέσεις. Ακόμη κι αν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέξει να μην αποσυρθεί από την Ευρώπη τώρα, είναι πιθανό στο μέλλον κάποιος με παρόμοιες απόψεις και πολιτικές ιδέες να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της συνεισφοράς των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια» κατέληξε ο Τούρκος υπουργός.

Πηγή: skai.gr

