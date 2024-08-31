Κίεβο: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 24 ρωσικά drones

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 24 από 52 εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (drones) σε επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας σε οκτώ περιοχές στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram, η ΠΑ ανέφερε πως 25 drones Σαχίντ έπεσαν μόνα τους και άλλα τρία κατευθύνθηκαν προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από τις επιθέσεις ή για πρόκληση σοβαρών ζημιών.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί μέσα ηλεκτρονικού πολέμου καθώς και κινητές ομάδες και αντιαεροπορικά συστήματα για να αποκρούσει τα συχνά ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους.

Αντιαεροπορικές σειρήνες ήχησαν αρκετές φορές στη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων με drones, με τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια μέσα στη νύχτα.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, όπου ο συναγερμός διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, ήταν η τέταρτη επίθεση με drones αυτή την εβδομάδα. Όλα τα drones που είχαν στόχο την πόλη καταρρίφθηκαν και δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του δήμου του Κιέβου.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε επίσης ρωσικά drones στις επαρχίες Πολτάβα, Τσερκάσι, Κιροβοχράντ και Ντνιπροπετρόφσκ στην κεντρική Ουκρανία, στις επαρχίες Τσερνίχιβ και Σούμι στον βορρά και στην επαρχία Μικολάιφ στον νότο.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι στην επαρχία Τσερκάσι δήλωσαν πως συντρίμμια από drones προκάλεσαν ζημιές σε αρκετές ιδιωτικές κατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίσης πέντε πυραύλους στη διάρκεια της επίθεσης, ανέφερε η ουκρανική ΠΑ, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

