Χεζμπολάχ-Ισραήλ: Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών - 2 νεκροί στον Λίβανο 

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο τόνισε ότι επίσης έξι τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση που είχε στόχο μια μοτοσικλέτα στην πόλη Ζουγουάρα στο νότιο Λίβανο.

Δεν έγινε αμέσως σαφές αν τα θύματα ήταν μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε σχόλιο.

Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο.

Έκτοτε, περισσότεροι από 120 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, οι περισσότεροι από τη λιβανέζικη πλευρά. Επιπλέον, πάνω από 350 μέλη της Χεζμπολάχ και Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

