Μ. Βρετανία: Χθες μετανάστρια, αύριο πρωθυπουργός;

Ήρθε στο Λονδίνο σε ηλικία 16 ετών, έχοντας μόνο 100 λίρες στην τσέπη. Παράλληλα με το σχολείο δούλευε στα McDonalds για να βγάλει τα «προς το ζην». Σήμερα η Κέμι Μπέιντενοκ θεωρείται το ανερχόμενο αστέρι των Βρετανών Συντηρητικών και φαβορί για την ηγεσία του κόμματος. Οι γονείς της την είχαν στείλει στην Αγγλία, για να της προσφέρουν μία ευκαιρία για καλύτερη ζωή, μακριά από τη στρατιωτική χούντα της Νιγηρίας.



Στα 44 χρόνια της η Μπέιντενοκ έχει ήδη διατελέσει υπουργός. Υποστηρίζει ότι «η αριστερή πολιτική έχει καταστρέψει τη Νιγηρία» και δηλώνει οπαδός της Μάργκαρετ Θάτσερ. Αν μη τι άλλο δείχνει να διαθέτει την ίδια αποφασιστικότητα με τη Θάτσερ, όταν επισημαίνει τα κακώς κείμενα. Η ίδια κάνει λόγο για μία «ιστορική κρίση» στο Συντηρητικό Κόμμα, που πρέπει «να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του» μετά την κατάρρευση στις τελευταίες εκλογές για τη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου οι έδρες των «Τόρις» μειώθηκαν από 365 σε 121.



Τώρα η Μπέιντενοκ θέλει να δώσει έναν νέο προσανατολισμό στο Συντηρητικό Κόμμα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να εκλεγεί στην ηγεσία του. Αντίπαλός της είναι ο πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ. Και οι δύο θεωρούνται εκπρόσωποι της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος. Το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο. Ο έμπειρος πρώην υπουργός και στρατιωτικός Τζέιμς Κλέβερλι έχει αποκλειστεί από την κούρσα της διαδοχής.



H Τζιλ Ρούτερ, ερευνήτρια του Ινστιτούτου UK in a Changing Europe στο King's College του Λονδίνου, εκτιμά ότι «όποια και αν είναι η Κέμι Μπέιντενοκ, δεν είναι αυτό που λέμε 'σίγουρο χαρτί'. Μπορεί να είναι πιο ενεργητική, αλλά μάλλον θα προκαλέσει και σκαμπανεβάσματα. Νομίζω ότι θα επιτεθεί μετωπικά στον (πρωθυπουργό των Εργατικών) Κιρ Στάρμερ, άλλωστε διαθέτει ρητορικές ικανότητες. Θα καταφέρει όμως να επαναπατρίσει τους ψηφοφόρους που έχουν εγκαταλείψει το κόμμα; Δεν το γνωρίζω. Το ζήτημα είναι αν διαθέτει συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις».

Φιλόδοξες εξαγγελίες, ανορθόδοξες δηλώσεις

Σε παλαιότερη συνέντευξη η Κέμι Μπέιντενοκ -μητέρα τριών παιδιών η ίδια- ισχυριζόταν ότι το επίδομα μητρότητας στη Βρετανία είναι «υπερβολικό». Και αυτό παρότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, το συγκεκριμένο επίδομα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Πολλές γυναίκες αντέδρασαν και τελικά η Μπέιντενοκ αναγκάστηκε να ανασκευάσει τις δηλώσεις αυτές.



Εξίσου «ανορθόδοξη» ήταν η εκτίμησή της ότι ένα ποσοστό 5 με 10% των δημοσίων υπαλλήλων είναι «τόσο κακοί στη δουλειά τους, που θα έπρεπε να μπουν στη φυλακή». Οι συνδικαλιστές εξοργίστηκαν και λίγο αργότερα η Μπέιντενοκ διευκρίνισε ότι αυτή η δήλωση είχε γίνει «χάριν αστειότητας».



Για το μεταναστευτικό η επίδοξη ηγέτης των Συντηρητικών ξεκαθαρίζει ότι, αν εκλεγεί, θα παρουσιάσει «το πιο πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα για τον έλεγχο της μετανάστευσης που έχει προτείνει ποτέ ένα πολιτικό κόμμα», διότι «όποιος έχει την τύχη να μεταναστεύσει στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να ενσωματώνεται στην κοινωνία και να μοιράζεται τις βρετανικές αξίες».



«Μέχρι στιγμής, δεν έχει πει πολλά επί της ουσίας» λέει η Τζιλ Ρούτερ για την Κέμι Μπέιντενοκ. «Λέει ότι θέλει λιγότερους φόρους και 'λιγότερο κράτος', αλλά κανένας από τους συντηρητικούς δελφίνους δεν έχει βγει να πει για παράδειγμα ότι καλώς έκαναν οι Εργατικοί και έκοψαν το επίδομα θέρμανσης. Αν δεν το αποδέχεσαι αυτό, δεν θέλεις 'λιγότερο κράτος'».

Δεν βγαίνει εύκολα «νέα Θάτσερ»

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η Κέμι Μπέιντενοκ εκτοξεύθηκε στα ανώτερα κλιμάκια του κόμματος. Στη Βουλή των Κοινοτήτων εξελέγη για πρώτη φορά το 2017. Μόλις δύο χρόνια αργότερα ο Μπόρις Τζόνσον την όρισε υφυπουργό Παιδείας, στη συνέχεια έγινε υπουργός για Θέματα Ισότητας και υπουργός Εμπορίου. Ο πρώην βουλευτής των Συντηρητικών Τσαρλς Γουόκερ, που εκλεγόταν σε γειτονική περιφέρεια, παρατηρεί με ενδιαφέρον τη ραγδαία άνοδο της Κέμι Μπέιντενοκ και εκτιμά ότι ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα της είναι η «αυθεντικότητά» της. «Έχει χάρισμα, γίνεται συμπαθής στον κόσμο, δεν είναι απλώς μία μηχανή που παράγει πολιτική», τονίζει ο έμπειρος κοινοβουλευτικός.



Άλλο η συμπάθεια όμως και άλλο τα ουσιαστικά προσόντα, προειδοποιεί ο Τσαρλς Γουόκερ, ειδικά όταν γίνεται σύγκριση με μία προσωπικότητα όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ. «Το θέμα δεν είναι απλώς να επιμένεις στην άποψή σου» τονίζει ο πρώην βουλευτής. «Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε πραγματιστική σκέψη, είχε ισχυρά επιχειρήματα για τις απόψεις της και ήταν μία πολύ έξυπνη γυναίκα. Φοβάμαι ότι πολλοί από τους δικούς μας υποψήφιους, άνδρες και γυναίκες, επικαλούνται τη Θάτσερ μόνο και μόνο γιατί επιμένουν στις απόψεις τους, γιατί ξέρουν να φωνάζουν και να παραμερίζουν τους ανταγωνιστές τους. Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε σκεφθεί πάρα πολύ καλά τις θέσεις της. Ήταν μία προσωπικότητα με τεράστια ευφυία».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.