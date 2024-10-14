Γνωστός για την αγάπη του προς τον αθλητισμό και ειδικότερα για το μπάσκετ, ο Μπαράκ Ομπάμα αποφάσισε να φτιάξει τη δική του Dream Team όλων των εποχών!

Ο άλλοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, έφτιαξε την κορυφαία για τον ίδιο πεντάδα του ΝΒΑ που θα νικούσε κάθε αντίπαλο, επιλέγοντας τους Κάρι, Τζόρνταν, Ντουράντ, ΛεΜπρόν και Ολάζουον!

From one basketball fan to the next, I hope you enjoy @HGMedia's docuseries – Starting 5 – which is streaming now on @Netflix.



And if you were ever wondering which players I'd have in my starting five – take a look! pic.twitter.com/Vet3Zz68Fr — Barack Obama (@BarackObama) October 13, 2024

«Είμαι φίλος του μπάσκετ και θα μιλήσω για την αγαπημένη μου πεντάδα που θα απολάμβανα να παρακολουθώ και που θα κέρδιζε κάθε αντίπαλο. Είμαι από το Σικάγο, άρα Μάικλ Τζόρνταν ως σούτινγκ γκαρντ. Θα έβαζα τον ΛεΜπρόν ως πόιντ φόργουορντ, θα φέρνει την μπάλα, θα συνεισφέρει και θα κάνει όλα εκείνα τα πράγματα που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία είναι μια πολύ καλή προσέγγιση για όσα μπορούσε να κάνει ο Μάτζικ Τζόνσον.

Αλλά θέλω και το σουτ, λίγη ευελιξία, οπότε θα βάλω τον φίλο μου, τον Στεφ Κάρι, επειδή είμαστε στην εποχή των τριπόντων και είναι ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών. Στη θέση του σέντερ θα βάλω τον Χακίμ Ολάζουον, του οποίου το παιχνίδι μεταφραζόταν σε αυτό που παίζουμε σήμερα. Ήταν ένας εκπληκτικός αθλητής, σαν άγκυρα στην άμυνα. Σού δίνει ό,τι χρειάζεσαι από τους σέντερ.

Η τελευταία θέση είναι δύσκολη. Νομίζω ότι θα επιλέξω τον Κέβιν Ντουράντ και ειδικά λόγω του σύγχρονου παιχνιδιού. Ίσως είναι ο πιο αποτελεσματικός σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.