Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του ΝΒΑ

Ο άλλοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, έφτιαξε τη δική του Dream Team του ΝΒΑ που θα νικούσε κάθε αντίπαλο

Barack Obama - NBA basketball player Michael Jordan

Γνωστός για την αγάπη του προς τον αθλητισμό και ειδικότερα για το μπάσκετ, ο Μπαράκ Ομπάμα αποφάσισε να φτιάξει τη δική του Dream Team όλων των εποχών!

Ο άλλοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, έφτιαξε την κορυφαία για τον ίδιο πεντάδα του ΝΒΑ που θα νικούσε κάθε αντίπαλο, επιλέγοντας τους Κάρι, Τζόρνταν, Ντουράντ, ΛεΜπρόν και Ολάζουον!

«Είμαι φίλος του μπάσκετ και θα μιλήσω για την αγαπημένη μου πεντάδα που θα απολάμβανα να παρακολουθώ και που θα κέρδιζε κάθε αντίπαλο. Είμαι από το Σικάγο, άρα Μάικλ Τζόρνταν ως σούτινγκ γκαρντ. Θα έβαζα τον ΛεΜπρόν ως πόιντ φόργουορντ, θα φέρνει την μπάλα, θα συνεισφέρει και θα κάνει όλα εκείνα τα πράγματα που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία είναι μια πολύ καλή προσέγγιση για όσα μπορούσε να κάνει ο Μάτζικ Τζόνσον.

Αλλά θέλω και το σουτ, λίγη ευελιξία, οπότε θα βάλω τον φίλο μου, τον Στεφ Κάρι, επειδή είμαστε στην εποχή των τριπόντων και είναι ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών. Στη θέση του σέντερ θα βάλω τον Χακίμ Ολάζουον, του οποίου το παιχνίδι μεταφραζόταν σε αυτό που παίζουμε σήμερα. Ήταν ένας εκπληκτικός αθλητής, σαν άγκυρα στην άμυνα. Σού δίνει ό,τι χρειάζεσαι από τους σέντερ.

Η τελευταία θέση είναι δύσκολη. Νομίζω ότι θα επιλέξω τον Κέβιν Ντουράντ και ειδικά λόγω του σύγχρονου παιχνιδιού. Ίσως είναι ο πιο αποτελεσματικός σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαράκ Ομπάμα NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark