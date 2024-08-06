Μπανγκλαντές: Οι ΗΠΑ απομακρύνουν διπλωματικό προσωπικό τους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι διέταξαν την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού τους από το Μπανγκλαντές, για προληπτικούς λόγους, μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις που οδήγησαν στην παραίτηση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι έδωσε αυτήν την εντολή τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας ότι η αμερικανική πρεσβεία θα παραμείνει ανοιχτή, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο μήνα τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Μπανγκλαντές, επικαλούμενη τις ταραχές, την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία.

Σήμερα, οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διπλωμάτες στο Μπανγκλαντές εξέφρασαν ανησυχία για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επιθέσεις εναντίον της ινδουιστικής μειονότητας της χώρας. Η αποστολή της ΕΕ στην Ντάκα κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να απορρίψουν τη βία και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα όλων των Μπανγκλαντεσιανών. Ανησυχία εξέφρασε και η πρεσβεία των ΗΠΑ ενώ ο διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας του Μπανγκλαντές, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον μειονοτήτων «είναι αντίθετες με το πνεύμα του φοιτητικού κινήματος κατά των διακρίσεων».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σ. Τζαϊσανκάρ δήλωσε ότι το Νέο Δελχί «παρακολουθεί την κατάσταση» όσον αφορά την κατάσταση των μειονοτήτων και «μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

