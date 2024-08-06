Μπανγκλαντές: Διαλύθηκε το κοινοβούλιο μετά τη φυγή της πρωθυπουργού από τη χώρα

Διαλύθηκε το κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές μια ημέρα αφότου η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα παραιτήθηκε από την εξουσία. Η διάλυση του κοινοβουλίου, βασικό αίτημα των διαδηλωτών, ανοίγει τον δρόμο για τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης, σύμφωνα με το BBC.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, παραιτήθηκε τη Δευτέρα και εγκατέλειψε τη χώρα, μετά τα πιο βίαια επεισόδια που έχει δει η χώρα της Νότιας Ασίας από την ίδρυσή της το 1947, στη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες διαδηλωτές.

Λίγο μετά την αναχώρηση της Χασίνα από την πρωθυπουργική κατοικία με στρατιωτικό ελικόπτερο για την Ινδία μαζί με την αδερφή της, ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Waker-Us-Zaman, επιβεβαίωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι η 76χρονη πολιτικός έφυγε από τη χώρα και ότι θα σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση.

Οι πολίτες του Μπαγκλαντές περιμένουν να δουν τι θα ακολουθήσει, καθώς ο στρατιωτικός αρχηγός της χώρας βρίσκεται σε συζητήσεις με πολιτικούς ηγέτες και διοργανωτές διαμαρτυριών.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες συγκρούσεις σε όλο το Μπαγκλαντές τη Δευτέρα, την πιο θανατηφόρα ημέρα από την έναρξη μαζικών διαδηλώσεων.

Εκατοντάδες αστυνομικά τμήματα κάηκαν επίσης, με την Ένωση Αστυνομικών Υπηρεσιών του Μπαγκλαντές (BPSA) να κηρύσσει απεργία «μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια κάθε μέλους της αστυνομίας».

Συνολικά, περισσότεροι από 400 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους, καθώς οι διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με σκληρή καταστολή από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

