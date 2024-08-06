Καταιγίδα Ντέμπι: 6 νεκροί, καταρρακτώδεις βροχές και φόβοι για πλημμύρες

Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι απειλεί να ρίξει ιστορικές ποσότητες βροχής και να προκαλέσει επικίνδυνη θαλασσοταραχή στην Τζόρτζια, τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα σήμερα, καθώς κινείται προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, μία ημέρα αφότου έπληξε τον Κόλπο της Φλόριντας ως κυκλώνας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους.

Το ύψος της βροχής αναμένεται να φθάσει τα 25 έως 51 εκατοστά κατά μήκος τμημάτων των ακτών της Τζόρτζιας, της Νότιας και Βόρειας Καρολίνας έως την Παρασκευή, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες, όπως ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ.

Άνεμοι ταχύτητας 72 χιλιομέτρων την ώρα συνόδευαν την τροπική καταιγίδα καθώς κινείτο νότια της πόλης Σαβάνα, στην Τζόρτζια, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Έως την Κυριακή, ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες σε τμήματα στις μεσοατλαντικές πολιτείες, προβλέπει το Κέντρο.

Η Ντέμπι έφθασε ως κυκλώνας Κατηγορίας 1 στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ στον Κόλπο της Φλόριντας χθες το πρωί, όπου το ύψος της βροχής έφθασε τα 40 εκατοστά σε τμήματα της κεντρικής Φλόριντας, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ. Η καταιγίδα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, πέντε θανάτους στη Φλόριντα και έναν κοντά στη Βαλντόστα, στην Τζόρτζια.

Σχεδόν 120.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στη Φλόριντα έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us, ένας αριθμός μειωμένος από τους 350.000 χθες. Εκατοντάδες πτήσεις από και προς την πολιτεία ακυρώθηκαν.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν επίσης ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με το NHC. Αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και εστιατόρια υπέστησαν ζημιές στο Μονκς Κόρνερ, στη Νότια Καρολίνα, νωρίς σήμερα το πρωί από έναν ανεμοστρόβιλο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WCSC-TV. Ο δήμαρχος Τόμας Χάμιλτον Τζ. δήλωσε πως υπήρξαν μικροτραυματισμοί.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανέφερε πως η Ντέμπι θα εξασθενίσει περαιτέρω και θα κινηθεί ανατολικά και στα ανοικτά των ακτών της Τζόρτζιας σήμερα, προτού κατευθυνθεί προς τα βόρεια και πλήξει την ενδοχώρα, πάνω από τη Νότια Καρολίνα, κοντά στο Τσάρλεστον την Πέμπτη.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ανέβαλε μια προγραμματισμένη για αυτήν την εβδομάδα στάση στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της στη Σαβάνα, μετέδωσε η εφημερίδα Savannah Morning News.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Σαβάνας Βαν Τζόνσον δήλωσε πως η πόλη θα μπορούσε να αναμένει βροχοπτώσεις που συμβαίνουν «μία φορά στα χίλια χρόνια».

«Αυτό θα δημιουργήσει στην κυριολεξία νησιά μέσα στην πόλη», είπε ο Τζόνσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

