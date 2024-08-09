Μπανγκλαντές: Η Χασίνα θα επιστρέψει στη χώρα για τις εκλογές, λέει ο γιος της πρώην πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι θέλει «να εργασθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας» ανάμεσα στο Πακιστάν και το Μπανγκλαντές, δύο χώρες που χωρίσθηκαν το 1971, σε μήνυμά του στο οποίο απευθύνει «τα ειλικρινέστερα συγχαρητήριά του στον Μουχάμαντ Γιουνούς».

Ο νομπελίστας της ειρήνης πρόκειται να ηγηθεί μιας προσωρινής κυβέρνησης στο Μπανγκλαντές μετά τη φυγή της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα. Ο Σαρίφ πρόσθεσε στο X ότι «του εύχεται μεγάλη επιτυχία στην αποστολή του να οδηγήσει το Μπανγκλαντές προς ένα αρμονικό μέλλον ευημερίας».

Η Χασίνα θα επιστρέψει

Στο μεταξύ, ο γιος της Σέιχ Χασίνα δήλωσε πως η πρώην πρωθυπουργός θα επιστρέψει στη χώρα της όταν η νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση αποφασίσει να διεξαγάγει εκλογές, όμως δεν είναι σαφές αν θα είναι υποψήφια σ' αυτές.

Η Χασίνα διέφυγε τη Δευτέρα στη γειτονική Ινδία έπειτα από εβδομάδες αιματηρών διαδηλώσεων που την ανάγκασαν να παραιτηθεί. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Γιουνούς ορκίσθηκε χθες, Πέμπτη, με αποστολή να οργανώσει εκλογές.

Μιλώντας στην εφημερίδα Times of India, ο γιος της Χασίνα, Σατζίμπ Ουάζεντ Τζόι, ο οποίος έχει την έδρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε: «Προς το παρόν, (η Χασίνα) βρίσκεται στην Ινδία. Θα επιστρέψει στο Μπανγκλαντές τη στιγμή που η προσωρινή κυβέρνηση αποφασίσει να διεξαγάγει εκλογές».

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν η 76χρονη Χασίνα θα είναι υποψήφια στις εκλογές αυτές. «Η μητέρα μου θα αποσυρόταν από την πολιτική μετά την τρέχουσα θητεία», είπε ο Τζόι.

«Ουδέποτε είχα πολιτικές φιλοδοξίες και ήμουν εγκατεστημένος στις ΗΠΑ. Όμως οι εξελίξεις στο Μπανγκλαντές τις λίγες τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι υπάρχει κενό ηγεσίας. Έπρεπε να δραστηριοποιηθώ για χάρη του κόμματος και είμαι τώρα στην πρώτη γραμμή», δήλωσε στην εφημερίδα.

Το κόμμα της Χασίνα, ο Σύνδεσμος Αουάμι, δεν συμμετέχει στην προσωρινή κυβέρνηση, η οποία σχηματίσθηκε μετά την εξέγερση που ξεκίνησε από τους φοιτητές εναντίον της πρώην πρωθυπουργού, η οποία διέφυγε αφού βίαια επεισόδια σε όλη τη χώρα στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 300 ανθρώπους ενώ χιλιάδες τραυματίσθηκαν.

Η Χασίνα έχει βρει καταφύγιο σε ασφαλή κατοικία στην περιοχή του Νέου Δελχί.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, σχεδιάζει να ζητήσει άσυλο στη Βρετανία, όμως το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

