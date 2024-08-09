Την τελευταία του πνοή άφησε ο 28χρονος Λαζάρ Ντούκιτς από την Σερβία κατά τη διάρκεια αγώνων CrossFit στο Τέξας. Ο Λαζάρ αγωνιζόταν στη λίμνη Marine Creek κοντά στην πόλη Φορτ Γουόρθ το πρωί της Πέμπτης, όταν ξαφνικά και λίγο πριν την γραμμή τερματισμού εξαφανίστηκε κάτω από το νερό και δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Φορτ Γουόρθ.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r August 8, 2024

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 08:00 τοπική ώρα (14:00 BST) να παραλάβουν τη σορό του άνδρα η οποία ανασύρθηκε μία ώρα μετά το περιστατικό.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ δείχνει τον Λαζάρ λίγο πριν τερματίσει να προσπαθεί να παραμείνει έξω από το νερό χωρίς, όμως, να τα καταφέρνει.

It looks like they might have found his body. The article is being updated with more information as it comes in: https://t.co/SzgxPFpKLG — R0WLLER (@R0WLLER) August 8, 2024

Η ανακοίνωση των αγώνων αναφέρει: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Λάζαρ Ντούκιτς. Οι καρδιές μας είναι με όλη την οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του Λάζαρ. Από σεβασμό προς την οικογένεια και σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα του Φορτ Γουόρθ, θα κοινοποιούμε τυχόν πληροφορίες για το συμβάν όταν είναι δυνατόν».

Στην έρευνα για τον εντοπισμό της σορού του Ντούκιτς συμμετείχε μια ομάδα κατάδυσης από το αστυνομικό τμήμα του Fort Worth καθώς και drones, ανέφερε το CBS News, επικαλούμενος τοπικούς αξιωματούχους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CrossFit Don Faul είπε ότι ο Ντούκιτς ήταν ένα «αγαπημένο και σεβαστό» μέλος της κοινότητάς τους.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα που πονάνε αυτή τη στιγμή», είπε.

«Πολλοί άνθρωποι θρηνούν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινότητα, να στηρίξουμε την οικογένεια» υπογράμμισε.

Είπε επίσης ότι υπήρχε ένα «πλήρως τεκμηριωμένο σχέδιο ασφαλείας» και ότι το προσωπικό ασφαλείας ήταν επί τόπου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του Ντούκιτς στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ο Σέρβος ήταν ο Νο3 αθλητής του αγωνίσματος στη χώρα του και το Νο88 στην παγκόσμια κατάταξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.