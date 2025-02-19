Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με την έκτη πρόταση μομφής στη σκιά της υπόθεσης της επί δεκαετίες συστηματικής κακοποίησης, των σεξουαλικών επιθέσεων και των βιασμών στο καθολικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Notre-Dame-de-Bétharram. Η γαλλική αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι είπε ψέματα για την υπόθεση.

Η πρόταση μομφής κατατέθηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τη μόνη παράταξη της γαλλικής αριστεράς που εμφανίζεται έτοιμη να συνεργασθεί σε κάποιον βαθμό με την κυβέρνηση Μπαϊρού, αντίθετα με τους οικολόγους, τους κομμουνιστές και τη ριζοσπαστική αριστερά, που αποκλείουν το ενδεχόμενο.

Η πρόταση μομφής θα συζητηθεί το απόγευμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει χωρίς τη στήριξη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού.

Alors que Notre-Dame de Bétharram n’a jamais été inspecté depuis 1996 malgré les soupçons de pedocriminalité qui pèsent sur l’établissement, les lycées musulmans Averroès et Al Kindi ont été respectivement contrôlés près d’une dizaine de fois ces dernières années… pic.twitter.com/uJOZqjohdj — Anadolu Français (@aa_french) February 19, 2025

Το κείμενο αναφέρεται στη βία κατά των μαθητών του ιδρύματος Notre-Dame-de-Bétharram της νοτιοδυτικής Γαλλίας, στο οποίο φοίτησαν κάποια από τα παιδιά του νυν πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Το Notre-Dame-de-Bétharram, με την 200ετή ιστορία, όπου φοιτούσαν οι γόνοι των καλών οικογενειών της νοτιοδυτικής Γαλλίας, αλλά και μαθητές προερχόμενοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για εφαρμογή βίαιων σωματικών τιμωριών για σωφρονισμό, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς, απειλές και ταπεινώσεις επί δεκαετίες.

Συνολικά έχουν κατατεθεί 112 μηνύσεις στην εισαγγελία της Πο, που ξεκίνησε το 2024 έρευνα για γεγονότα που συνέβησαν κυρίως στις δεκαετίες του 1970 και 1990.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, 73 ετών, χρημάτισε υπουργός Παιδείας από το 1993 έως το 1997.

Αν και ισχυρίζεται ότι «ποτέ δεν ενημερώθηκε» για εγκλήματα και αδικήματα στο Bétharram, υποστήριξε ότι έδωσε εντολή για την διεξαγωγή γενικής επιθεώρησης όταν πληροφορήθηκε, το 1996, την κατάθεση της πρώτης μήνυσης μαθητή, συμμαθητή ενός από τους γιους του, για βίαιο χαστούκι από τον διευθυντή του ιδρύματος λόγω του οποίου έχασε το 40% της ακοής του.

«Πιστεύετε ότι θα στέλναμε τα παιδιά μας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τα οποία τα υπήρχαν υποψίες ή καταγγελίες ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα;», δήλωσε ο γάλλος πρωθυπουργός ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Ωστόσο πολλοί βουλευτές τον κατηγορούν ότι είπε ψέματα ενώπιον της βουλής.

Υπάρχει επίσης ο αστυνομικός που είναι επιφορτισμένος με την έρευνα κατά του πατέρα Καρικάρ, πρώην διευθυντή του ιδρύματος Notre-Dame-de-Bétharram, που κατηγορείται για βιασμό το 1998, και αναφέρεται σε «επέμβαση» του Φρανσουά Μπαϊρού προς την δικαιοσύνη της εποχής, όταν ήταν βουλευτής της περιοχής.

Ο δικαστής που ερευνά την υπόθεση του βιασμού του 1998 δήλωσε επίσης σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού «έκανε τον κόπο να πάει να τον δει» όταν ο ιερέας βρισκόταν σε κράτηση, αλλά «χωρίς ποτέ να μιλήσει για την υπόθεση».

Χθες, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι δεν παρενέβη «ποτέ, από κοντά ή από μακριά» στην δικαιοσύνη και πέρασε στην αντεπίθεση επιρρίπτοντας ευθύνη στην επόμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Λιονέλ Ζοσπέν, που διαδέχθηκε την κυβέρνηση στην οποία εκείνος κατείχε το υπουργείο Παιδείας. Για «άθλια πολιτικάντικη πολεμική» μίλησε η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Ζοσπέν Ελιζαμπέτ Γκιγκού.

Η Γαλλία πλέει σε θολά νερά από την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης στα μέσα Ιουνίου και την προκήρυξη εκλογών μετά τις οποίες η Γαλλική Εθνοσυνέλευση είναι διαιρεμένη σε τρία μπλοκ: την αριστερά, την κεντροδεξιά και την ακροδεξιά.

Εκτός της υπόθεσης Bétharram, η αριστερά προσάπτει στην κυβέρνηση Μπαϊρού ότι έχει προχωρήσει σε υπερβολικές υποχωρήσεις προς την ακροδεξιά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα επικρίνει ειδικότερα την πολεμική συζήτηση που ξεκίνησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν για το δίκαιο του εδάφους. Ο Μπαϊρού επικρίνεται επίσης για τις πρόσφατες δηλώσεις του για «αίσθημα μεταναστευτικού κατακλυσμού» στην Γαλλία.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού χρημάτισε υπουργός Δικαιοσύνης για μικρό διάστημα το 2017 . Παραιτήθηκε εξαιτίας έρευνας σχετικά με θέσεις πλασματικής απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.