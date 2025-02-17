Όταν η αστυνομία στη δυτική Γαλλία ερεύνησε το σπίτι του χειρουργού Ζοέλ Λε Σουαρνέκ μετά τον βιασμό ενός 6χρονου γειτονόπουλου το 2017, βρήκε μια κρυψώνα γεμάτη από φουσκωτές κούκλες, περούκες και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Η αστυνομία είπε ότι ανακάλυψε ηλεκτρονικά ημερολόγια που φαίνεται ότι περιέγραφαν με λεπτομέρειες βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις με θύματα εκατοντάδες νεαρούς ασθενείς του σε νοσοκομεία στην περιοχή μέσα σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών.

Το 2020 ο Λε Σουαρνέκ καταδικάστηκε για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος του γειτονόπουλού του, καθώς και των δύο ανιψιών του και ενός τετράχρονου ασθενή.

Ωστόσο, η έρευνα συνεχίστηκε και για τα φερόμενα θύματα που είχαν βρεθεί στα αρχεία του.

Οι εισαγγελείς τελικώς απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε 299 άτομα, πολλά εκ των οποίων παιδιά, κάποια από τα οποία ήταν μάλιστα υπό αναισθησία, όταν τελούνταν η φερόμενη κακοποίηση.

Στις 24 Φεβρουαρίου ο 74χρονος Λε Σουαρνέκ θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου με αυτές τις κατηγορίες στο Βαν, στην περιοχή της Βρετάνης, στη μεγαλύτερη υπόθεση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στα χρονικά της Γαλλίας.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Λε Σουαρνέκ έχει ομολογήσει στους ανακριτές την ενοχή του για πολλές από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του αρνήθηκαν να σχολιάσουν πριν από τη δίκη.

Η δίκη αυτή θα διεξαχθεί στον απόηχο της καταδίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος τον Δεκέμβριο για βιασμούς υπό νάρκωση της συζύγου του όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και από δεκάδες άνδρες τους οποίους καλούσε εκείνος στο σπίτι για να την βιάζουν. Άλλοι 50 άνδρες καταδικάστηκαν στην ίδια υπόθεση, η οποία σόκαρε τη διεθνή κοινότητα.

Η υπόθεση του Λε Σουαρνέκ θα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γαλλικό δημόσιο σύστημα υγείας, εκτιμούν τα θύματα και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά την καταδίκη του για παιδική πορνογραφία το 2005, ο Λε Σουαρνέκ συνέχισε να εργάζεται σε δημόσια νοσοκομεία μέχρι τη σύλληψή του το 2017.

Το υπουργείο Υγείας δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Ο Φρανσουά, ενάγων στην υπόθεση ο οποίος ήταν 12 ετών όταν ο Λε Σουαρνέκ φέρεται να τον κακοποίησε, εξέφρασε την ελπίδα η υπόθεση να δώσει κάποιες απαντήσεις για ένα σύστημα που όπως λέει τον απογοήτευσε.

«Συνειδητοποιώ ότι δεν θα έπρεπε να με έχει χειρουργήσει αυτός ο χειρουργός. Αισθάνομαι προδομένος από τις αρχές ... Γιατί κανένας δεν απαγόρευσε σε αυτό τον χειρουργό να εργάζεται με παιδιά;», διερωτάται σήμερα ο Φρανσουά, ο οποίος ζήτησε να αναφερθεί μόνο με το όνομά του.

Περιγραφές στο ημερολόγιο

Μετά την ανακάλυψη των ημερολόγιων του Λε Σουαρνέκ το 2017, οι αρχές ξεκίνησαν να εντοπίζουν πιθανά θύματά του ταιριάζοντας τις περιγραφές στα ημερολόγια με τα νοσοκομειακά αρχεία.

Παρότι πολλοί από τους ασθενείς βρίσκονταν υπό αναισθησία και δεν έχουν καμία ανάμνηση από την φερόμενη κακοποίηση, οι ψυχίατροι έχουν καταγράψει συμπτώματα μετατραυματικού στρες στα θύματα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Ματίς Βινέ ήταν δέκα ετών το 2007, όταν ο πατέρας και ο παππούς του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Quimperle με στομαχόπονο.

Ο παππούς του, ο 78χρονος Ρολάν Βινέ, θυμάται ότι συνάντησε τον Λε Σουαρνέκ και δεν του φάνηκε κάτι ύποπτο σε αυτόν και ο Ματίς διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο, όπως είπε στο Reuters.

Στο ημερολόγιό του ο Λε Σουαρνέκ γράφει ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα μικρό αγόρι την ημέρα εκείνη και την επόμενη και ότι του άγγιξε τα γεννητικά όργανα, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Ο Ματίς δεν ήταν πια ο ίδιος μετά τη νοσηλεία του, λέει ο Βινέ, ο οποίος πέρασε αργότερα μια ζωή με χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Το 2021 πέθανε στα 24 χρόνια του από υπερβολική δόση, τρία χρόνια αφότου πληροφορήθηκε από την αστυνομία για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη και αφού έκανε αναδρομή στα γεγονότα.

Ο Βινέ και η σύζυγός του, οι ενάγοντες στην υπόθεση, υποστηρίζουν ότι ο Ματίς αυτοκτόνησε.

Κατηγορούν τον Λε Σουαρνέκ για τον θάνατο του εγγονού τους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει τον ρόλο που είχαν οι υποτιθέμενες ενέργειες του χειρουργού στον θάνατο του Ματίς.

Καταδίκη για παιδική πορνογραφία

Στον Λε Σουαρνέκ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή όταν καταδικάστηκε το 2005 για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Τον επόμενο χρόνο βρήκε δουλειά ως χειρουργός στο δημόσιο νοσοκομείο Quimperle.

Ψυχίατρος του νοσοκομείου ενημέρωσε τη διεύθυνση του ιδρύματος σχετικά με τις ανησυχίες του ως προς τη συμπεριφορά του Λε Σουαρνέκ το 2006, αναφέρεται σε δικαστικό έγγραφο, αλλά ο χειρουργός συνέχισε να εργάζεται με παιδιά.

Το νοσοκομείο Quimperle δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Ο εισαγγελέας στο Λοριάν, ο Στεφάν Κέλενμπεργκερ, το γραφείο του οποίου ηγήθηκε της έρευνας για τις υποτιθέμενες επιθέσεις του Λε Σουαρνέ, δήλωσε ανοιχτός σε μια ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει εγκληματική ευθύνη από φορείς ή από πρόσωπα που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τις επιθέσεις.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Γαλλίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Το τοπικό παράρτημα του συλλόγου στο διοικητικό διαμέρισμα Φινιστέρ, που σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ήταν ενήμερο για την καταδίκη του Λε Σουαρνέκ το 2005, δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα αιτήματα να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

