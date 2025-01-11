Ο Τζο Μπάιντεν έκρινε χθες Παρασκευή ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει περιέλθει το τρέχον διάστημα σε «δύσκολη θέση», καθώς οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα νέες, συντονισμένες κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού τομέα της ενέργειας, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι αληθινά σημαντικό να μη του δοθεί η παραμικρή ανάπαυλα», πρόσθεσε μιλώντας στον Τύπο ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συμπληρώσει τρία χρόνια τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

