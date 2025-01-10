Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε στη Σλοβακία πως η ρωσική Gazprom θα βρει εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να διανείμει φυσικό αέριο μέσω συμβολαίου στη Σλοβακία μετά το τέλος της διαμετακόμισής του μέσω της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Φίτσο συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν το θέμα του αερίου και του πολέμου στην Ουκρανία μετά την απόφαση της Ουκρανίας να μην επιτρέψει τη ροή ρωσικού αερίου μέσω του ουκρανικού εδάφους από την 1η Ιανουαρίου.

Ο Φίτσο έχει απειλήσει να λάβει ανταποδοτικά μέτρα εναντίον του Κιέβου καθώς η Σλοβακία θέλει να συνεχίσει να λαμβάνει ρωσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας προκειμένου να διατηρήσει χαμηλά κόστη και να συνεχίσει να λαμβάνει έσοδα ως χώρα διαμετακόμισης φορτίων αερίου παραπέρα στην Ευρώπη.

«Μίλησα με τον Πούτιν σχετικά με ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εμάς και την Gazprom, που λέει πως οφείλουν με κάποιο τρόπο να μας διανείμουν το αέριο», δήλωσε ο Φίτσο σε κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Μπορούμε να ωθήσουμε κάτι [κάποια ποσότητα αερίου] μέσω της νότιας ροής (της διαδρομής μέσω της Τουρκίας), αλλά μέχρι τώρα έχουμε αποθήκευση, η σλοβακική κατανάλωση είναι διασφαλισμένη».

Ο Φίτσο είπε πως ο Πούτιν εγγυήθηκε πως η Ρωσία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αν και η χωρητικότητα του αγωγού TurkStream και της διασυνδετήριας διαδρομής που μεταφέρει ρωσικό αέριο μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη είναι περιορισμένη.

«Ο πρόεδρος Πούτιν εγγυήθηκε πως θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», είπε ο Φίτσο.

Ένα μέρος θα μπορούσε να διανεμηθεί μέσω της δυτικής Ευρώπης, είπε ο Φίτσο, αναφερόμενος στις συνδέσεις του αγωγού της Σλοβακίας με δίκτυα αερίου στις γειτονικές χώρες της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης.

Ο Φίτσο έχει πει πως η Ευρώπη υπέστη απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ από την αύξηση στις τιμές του αερίου που προκάλεσε η απουσία περίπου 13,5 δισ. κυβικών μέτρων αερίου που έρευσε μέσω της Ουκρανίας πέρυσι, περιλαμβανομένων περίπου 3 δισ. κυβικών μέτρων αερίου για σλοβακική κατανάλωση.

Ο Φίτσο είπε πως ήταν κοντά μια συμφωνία προκειμένου να συνεχιστεί η μεταφορά μέσω της Ουκρανίας με το ρωσικό αέριο να αλλάζει ιδιοκτησία προτού εισέλθει στην Ουκρανία βάσει συμφωνίας που θα περιελάμβανε το Αζερμπαϊτζάν ή τη σλοβακική εταιρία εισαγωγής αερίου SPP, όμως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τυχόν επέκταση της ροής αερίου μέσω της Ουκρανίας κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απάντησε σήμερα στις πρόσφατες επικρίσεις της Σλοβακίας σχετικά με τον τερματισμό της μεταφοράς ρωσικού αερίου μέσω της χώρας, λέγοντας πως το πρόβλημα βρίσκεται στη Ρωσία και στην απροθυμία "ορισμένων πολιτικών" να διακόψουν την εξάρτησή τους από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

