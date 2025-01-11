Το Ισραήλ εξαπολύει νέους βομβαρδισμούς στην Υεμένη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν χθες Παρασκευή νέους βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων» —υποδομών όπως ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός και λιμάνια— σε τομείς υπό τον έλεγχο των Χούθι στην Υεμένη, ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ξανά πως θα «καταδιώξει» τους ηγέτες των ανταρτών, που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν την υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, εξαπολύουν πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ σχεδόν από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023 με αφορμή αιματηρή έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Επιμένοντας πως οι ενέργειές τους γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, οι αντάρτες βάζουν παράλληλα στο στόχαστρο από τον Νοέμβριο του 2023 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

«Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους που ανήκαν στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στη δυτική ακτή και στο εσωτερικό της Υεμένης», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός χθες, προσθέτοντας πως επρόκειτο για ανταπόδοση επιθέσεων των Χούθι εναντίον του Ισραήλ.

Στους «στόχους» συμπεριλαμβάνονταν «στρατιωτικές υποδομές» στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Χιζιάζ, που αποτελεί βασική «πηγή ενέργειας για το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», κατά την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε επίσης λόγο για πλήγματα εναντίον «στρατιωτικών υποδομών» των Χούθι στα λιμάνια Χοντάιντα και Ρας Ίσα.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον ισραηλινό στρατό ανέφερε πως στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πάνω από 20 αεροσκάφη και ότι οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν σε τρεις στόχους, με τη χρήση κάπου 50 βομβών και άλλων όπλων.

«Όπως είχαμε υποσχεθεί, οι Χούθι πληρώνουν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά τους εναντίον μας», ανέφερε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Οι Χούθι «υπηρετούν τους τρομοκρατικούς σκοπούς του ιρανικού άξονα στη Μέση Ανατολή» και εγείρουν «κίνδυνο για το Ισραήλ» και την περιοχή, πρόσθεσε μετά τους βομβαρδισμούς.

Στο μεταξύ στην Τεχεράνη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «καταδίκασε σθεναρά (...) τις βάρβαρες και άνευ προηγουμένου επιθέσεις που διαπράχθηκαν (...) από το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της Υεμένης».

Από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς είπε πως οι βομβαρδισμοί αποτελούν «καθαρό μήνυμα» που απευθύνεται στους ηγέτες των ανταρτών Χούθι, που θα «καταδιωχθούν», όπως επανέλαβε.

Η αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη «στέλνει καθαρό και σαφές και μήνυμα στον ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης των Χούθι, τον Αμπντ αλ Μαλίκ αλ Χούθι, και στους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης των Χούθι: δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για κανέναν», είπε ο κ. Κατς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα των Χούθι έκανε λόγο για δεκατρείς βομβαρδισμούς στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Χιζιάζ, κοντά στη Σανάα, προσθέτοντας πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν από τους Υεμενίτες που συμμετείχαν σε εβδομαδιαία διαδήλωση στην πρωτεύουσα σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους.

Στο δυτικό τμήμα της χώρας, το λιμάνι Χοντάιντα, απόλυτα απαραίτητο για τον εφοδιασμό της χώρας, χτυπήθηκε έξι φορές και αυτό στη Ρας Ίσα υπέστη «σειρά επιδρομών», σύμφωνα με το Αλ Μασίρα, που αναφέρθηκε σε επίθεση των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Βρετανίας.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στη Γιάφα, νότια του Τελ Αβίβ (κεντρικό Ισραήλ), με τρία drones.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε το βράδυ προχθές Πέμπτη πως αναχαιτίστηκαν τρία drones ερχόμενα από ανατολική κατεύθυνση, τουλάχιστον δύο από τα οποία εξαπολύθηκαν από τη Υεμένη.

Από την αρχή του πολέμου, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει περίπου 40 πυραύλους εδάφους-εδάφους εναντίον του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, καθώς και περίπου 320 drones, από τα οποία «πάνω από 100» αναχαιτίστηκαν από την πολεμική αεροπορία, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός χθες.

Οι σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας διαταράσσουν συχνά την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων κατοίκων του Ισραήλ. Δεκαέξι Ισραηλινοί ανακοινώθηκε πως τραυματίστηκαν τον Δεκέμβριο στο Τελ Αβίβ εξαιτίας εκτόξευσης πυραύλου από την Υεμένη.

Άλλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.