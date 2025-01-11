Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν όταν το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη βορειοδυτική Κολομβία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Αντιοκία, Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ανακοίνωσε ότι «δεν βρέθηκαν επιζώντες» στα συντρίμμια.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε την Τετάρτη από το Χουράδο, μια πόλη της φτωχικής επαρχίας Τσόκο, κοντά στα σύνορα με τον Παναμά, με προορισμό το Μεντεγίν. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή μαζί του το ίδιο απόγευμα. Διενεργείται ήδη έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν τρεις ανήλικοι και τα δύο μέλη του πληρώματος.

Σε πολλές απομονωμένες περιοχές της Κολομβίας οι μετακινήσεις γίνονται με μικρά, ιδιωτικά αεροσκάφη και τα δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο. Το 2023 τέσσερα μικρά παιδιά βρέθηκαν ζωντανά, αφού επιβίωσαν επί 40 ημέρες στη ζούγκλα του Αμαζονίου, μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν. Τα παιδιά ήταν οι μοναδικοί επιζώντες και η ιστορία τους έγινε πρωτοσέλιδο σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.