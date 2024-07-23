Ομιλία στην οποία θα εξηγήσει τους λόγους της απόφασής του να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα αναμένεται να δώσει αύριο Τετάρτη -ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας-, στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Τζο Μπαίντεν προχώρησε επίσης σε μια ανάρτηση στην οποία δείχνει για ακόμα μία φορά την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις. Πρόκειται για την πρώτη του αφότου έκανε γνωστό πως αποσύρεται.

«Παιδιά, οι εκκλήσεις για βία απειλούν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις.

Ας λύσουμε τα προβλήματά μας με ψηφοδέλτια και ας εκλέξουμε @KamalaHarris ως τον επόμενο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» έγραψε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τζο Μπαίντεν έκανε retweet από τον επίσημο λογαριασμό της Κάμαλα Χάρις μια πύρινη ομιλία ενός ρεπουμπλικάνου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν δεν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ τότε θα γίνει εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

Folks, calls to violence threaten our democracy’s foundation.



You can’t love your country only when you win.



Let’s solve our problems with ballots and elect @KamalaHarris as the next President of the United States of America.pic.twitter.com/wfREMvAyNo — Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2024

