Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στιγμή μεγάλης χαράς η ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας-Δύσης

Χαιρετίζει την ανταλλαγή κρατουμένων ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ την ανταλλαγή κρατουμένων της Ρωσίας και δυτικών κρατών «στιγμή μεγάλης χαράς».

«Χαιρετίζω την απελευθέρωση αθώων πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ και ακέραιων Ρώσων δημοκρατών που κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Ρωσία», ανέφερε η κυρία φον ντερ Λάιεν μέσω X.

«Το Κρεμλίνο τους αντάλλαξε με καταδικασμένους εγκληματίες και δολοφόνους. Αυτό δείχνει την απόλυτη διαφορά. Αυτή είναι στιγμή μεγάλης χαράς για όσους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους», συμπλήρωσε η γερμανίδα πολιτικός.

Χαιρετίζει την ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας-Δύσης ο Γενς Στόλτενμπεργκ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ εξέφρασε ικανοποίηση για την ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας-Δύσης

«Καλωσορίζω την ανταλλαγή άδικα φυλακισμένων πολιτών συμμαχικών κρατών και ρώσων πολιτικών κρατουμένων», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής του NATO.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ συμμάχων στο NATO κατέστησε εφικτό το επίτευγμα αυτό. Το δικαίωμα στην ειρηνική αντιπολίτευση και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχουν ζωτική σημασία για κάθε λειτουργική κοινωνία», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

