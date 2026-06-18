Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ: Η βόλτα με τα ποδήλατα - Πώς η σχέση τους «άλλαξε» τον ηθοποιό

Μια από τις πιο τρυφερές δημόσιες εμφανίσεις τους έκαναν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χέρι-χέρι στους δρόμους της πόλης, πριν συνεχίσει τη ρομαντική του έξοδο με ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Οι δυο τους κινήθηκαν στους ποδηλατόδρομους της Νέας Υόρκης, με τον Σαλαμέ να προηγείται σε ορισμένα σημεία και την Κάιλι να τον ακολουθεί από κοντά.

Timothee Chalamet and Kylie Jenner Riding Citi Bikes around NYC, Seems Lovely...👌☺️🥰. pic.twitter.com/wwsmOM12T6 — News/Gossip Central. (@RAHULTHX86) June 18, 2026

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος ηθοποιός δεν έκρυψαν την τρυφερότητά τους. Η Κάιλι φάνηκε να αγκαλιάζει τον σύντροφό της, ενώ εκείνος, σε μια χαλαρή στιγμή, είχε το χέρι του στη μέση της.

Η νέα τους εμφάνιση έρχεται λίγο μετά τις αποκαλύψεις για το πώς η σχέση τους φαίνεται να έχει επηρεάσει τον ηθοποιό. Μιλώντας στη «Vogue», η Laurie Lynn Stark, συνιδιοκτήτρια του Chrome Hearts και άνθρωπος πίσω από αρκετές από τις κοινές τους στιλιστικές εμφανίσεις, ανέφερε πως η Κάιλι έχει επηρεάσει αισθητά το στιλ του Σαλαμέ.

Kylie Jenner and Timothee Chalamet put on VERY affectionate display during NYC bike ride... as it's revealed how the relationship has 'changed' the actor https://t.co/IX3Azi1yG4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 18, 2026

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2023, έχει κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, από βραβεία μέχρι αγώνες των New York Knicks, συχνά με συντονισμένα looks. Αν και κρατούν τη σχέση τους μακριά από πολλές δηλώσεις, οι δημόσιες στιγμές τους δείχνουν πως η τρυφερότητα δεν λείπει από την καθημερινότητά τους.



Πηγή: skai.gr

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