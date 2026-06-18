Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ: Η βόλτα με τα ποδήλατα - Πώς η σχέση τους «άλλαξε» τον ηθοποιό

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χέρι-χέρι στους δρόμους της πόλης, πριν συνεχίσει τη ρομαντική του έξοδο με ενοικιαζόμενα ποδήλατα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ

Μια από τις πιο τρυφερές δημόσιες εμφανίσεις τους έκαναν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χέρι-χέρι στους δρόμους της πόλης, πριν συνεχίσει τη ρομαντική του έξοδο με ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Οι δυο τους κινήθηκαν στους ποδηλατόδρομους της Νέας Υόρκης, με τον Σαλαμέ να προηγείται σε ορισμένα σημεία και την Κάιλι να τον ακολουθεί από κοντά.

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος ηθοποιός δεν έκρυψαν την τρυφερότητά τους. Η Κάιλι φάνηκε να αγκαλιάζει τον σύντροφό της, ενώ εκείνος, σε μια χαλαρή στιγμή, είχε το χέρι του στη μέση της.

Η νέα τους εμφάνιση έρχεται λίγο μετά τις αποκαλύψεις για το πώς η σχέση τους φαίνεται να έχει επηρεάσει τον ηθοποιό. Μιλώντας στη «Vogue», η Laurie Lynn Stark, συνιδιοκτήτρια του Chrome Hearts και άνθρωπος πίσω από αρκετές από τις κοινές τους στιλιστικές εμφανίσεις, ανέφερε πως η Κάιλι έχει επηρεάσει αισθητά το στιλ του Σαλαμέ.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2023, έχει κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, από βραβεία μέχρι αγώνες των New York Knicks, συχνά με συντονισμένα looks. Αν και κρατούν τη σχέση τους μακριά από πολλές δηλώσεις, οι δημόσιες στιγμές τους δείχνουν πως η τρυφερότητα δεν λείπει από την καθημερινότητά τους.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάιλι Τζένερ Τιμοτέ Σαλαμέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark

Απόρρητο