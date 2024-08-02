Βενεζουέλα: Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ματσάδο τονίζει πως κρύβεται και φοβάται για τη ζωή της

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε άρθρο της στη Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη, αναφέρει πως «κρύβεται» και «φοβάται για τη ζωή της» μετά τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες ο αρχηγός του κράτους Νικολάς Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη θητεία, κατά τα επίσημα αποτελέσματα, που όμως αμφισβητούν οι αντίπαλοί του, υποστηρίζοντας πως επικράτησε ο δικός τους υποψήφιος.

«Γράφω αυτές τις γραμμές κρυμμένη, με φόβο για τη ζωή μου, την ελευθερία μου κι αυτή των συμπατριωτών μου», αναφέρει η επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Η κυρία Ματσάδο, η οποία αποκλείστηκε από τη διαδικασία, παραχώρησε τη θέση της στον διπλωμάτη Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

«Μπορεί να συλληφθώ τη στιγμή που γράφω αυτές τις λέξεις», επιμένει.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αντιπολίτευση πάντως διαβεβαίωσε πως η επικεφαλής της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε «ασφαλή» τοποθεσία και θα απευθυνθεί στους πολίτες της χώρας της εντός ωρών.

«Έπειτα από αυτή τη φάρσα», συνεχίζει η πολιτικός, αναφερόμενη στην ανακήρυξη της εκλογικής νίκης του κ. Μαδούρο, «ξέσπασαν αμέσως αυθόρμητες διαδηλώσεις σε φτωχούς τομείς του Καράκας και άλλων πόλεων».

«Ο κ. Μαδούρο αντέδρασε με βάρβαρη καταστολή. Οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους σκότωσαν τουλάχιστον 20 πολίτες της Βενεζουέλας, φυλάκισαν πάνω από 1.000 και έκαναν 11 εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», καταγγέλλει η κυρία Ματσάδο.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις έκαναν λόγο για 11 πολίτες νεκρούς και περίπου 700 συλληφθέντες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, έγιναν 1.000 συλλήψεις και σκοτώθηκε στρατιώτης.

«Η καταστολή πρέπει να τερματιστεί αμέσως για να μπορέσει να συναφθεί συμφωνία για την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης στη δημοκρατία (…) Δεν θα αναπαυτούμε προτού να αποκτήσουμε την ελευθερία μας», καταλήγει η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο άρθρο της που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα.

Προχθές Τετάρτη, η κυρία Ματσάδο κάλεσε σε μαζικές κινητοποιήσεις.

Κατά τα επίσημα αποτελέσματα του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE), που η αντιπολίτευση ερίζει πως βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κ. Μαδούρο, 61 ετών, πολιτικός κληρονόμος του προέδρου Ούγο Τσάβες (1999-2013), επανεξελέγη για τρίτη συναπτή θητεία με το 51,2%, ή 5,15 εκατ. ψήφους, ενώ ο αντίπαλός του έλαβε 44,2%.

Το CNE, κάνοντας λόγο για πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα.

Η αντιπολίτευση αντιτείνει πως με βάση δική της καταμέτρηση, ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια επικράτησε με το 67% των ψήφων. Αρχικά, η κυρία Ματσάδο δήλωνε πως έλαβε το 73%.

Πηγή: skai.gr

