Το ΝΑΤΟ πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του ως μιας σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, την ώρα που ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλανικής Συμμαχίας ανακοίνωνε ότι η μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στις δυνάμεις αντιμετώπισης κρίσεων του ΝΑΤΟ έχει τεθεί σε ισχύ άμεσα.

Από τις Βρυξέλλες, όπου συναντώνται οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε τόνισε ότι τα άλλα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αυξάνουν τη δική τους συνεισφορά για να καλύψουν τα κενά που αφήνει η αμερικανική απόφαση, ενώ ο Χέγκσεθ πρόσθετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ειλικρινείς, δημόσια και ιδιωτικά, σχετικά με τις χώρες που πρέπει να κάνουν περισσότερα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

«Υπάρχουν ορισμένοι που εξακολουθούν να χρειάζεται να κάνουν περισσότερα, και θα είμαστε ειλικρινείς γι’ αυτό, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό: οι φίλοι να είναι ειλικρινείς με τους φίλους» δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά την άφιξή του στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας.

Από την πλευρά του ο Ρούτε στη δήλωσή του αναφορικά με τη μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς συμπλήρωσε: «Το ερώτημα που τέθηκε χθες ήταν: 'Ισχύει αυτό άμεσα ή όχι;'. Η απάντηση είναι ότι ισχύει άμεσα. Ωστόσο, είμαι κάπως επιφυλακτικός στο να το παρουσιάσω έτσι, επειδή πρόκειται για ένα εργαλείο σχεδιασμού. Δηλαδή, τι θα συνέβαινε στην πραγματικότητα αν ξεσπούσε πόλεμος; Όλοι οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αξιοποιούσαν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να διεξαγάγουμε τον πόλεμο».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να επιστρέψει σε μια πραγματική, σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία» και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ειλικρινείς για το ΝΑΤΟ δημόσια και ιδιωτικά.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το Βερολίνο θα χρηματοδοτήσει ένα τέταρτο πακέτο αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα είπε ότι η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει περισσότερους Patriot PAC-3 για την Ουκρανία.

Ο Πιστόριους είπε ακόμη πως είναι κρίσιμο να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για τον συγχρονισμό των αμερικανικών μειώσεων στις δυνάμεις κρίσεων του ΝΑΤΟ και πως η απόφαση για το ποιος σύμμαχος θα αναλάβει ποιες δυνατότητες δεν έχει ακόμη ληφθεί.

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε γρήγορα πολλές δυνατότητες, αλλά άλλες, όπως τα πλήγματα ακριβείας σε μεγάλο βάθος, όχι, είπε.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου δήλωσε ότι θα υπάρξουν σκληρές συζητήσεις για το ποιος κάνει τι, ώστε να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν οι ΗΠΑ στις δυνάμεις αντιμετώπισης κρίσεων του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

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