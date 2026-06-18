Κολωνός: Άγριος καβγάς οδηγών μηχανής για την προτεραιότητα πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Βίντεο

Σοκάρει η αγριότητα περιστατικού βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας μεταξύ δύο οδηγών μοτοσικλετών στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό, και κατέληξε πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ, διακρίνονται οι δύο αναβάτες διαφορετικής ηλικίας, ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερος, να διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής και στη συνέχεια να χτυπιούνται ακόμη και με κράνη που έφεραν.

Οι δύο άνδρες αρχικά σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

Το επεισόδιο μεταφέρθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή.

Το σημείο που σημειώθηκε το άγριο συμβάν αποτελεί φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση με συχνή διέλευση τρένων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο το μεταξύ τους περιστατικό.

Το περιστατικό έληξε όταν οι δύο οδηγοί αποφάσισαν να σταματήσουν τη συμπλοκή, να επιστρέψουν στις μοτοσικλέτες τους και να αποχρήσουν από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

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