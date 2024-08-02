Μπορέλ: Ανακουφισμένη η ΕΕ για την απελευθέρωση κρατουμένων από τη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την «ανακούφισή» της για την απελευθέρωση κρατουμένων οι οποίοι υπέστησαν «διωγμό άδικα», στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων ανάμεσα στη Ρωσία και κράτη της Δύσης, ενώ αξίωσε την απελευθέρωση όλων των «πολιτικών κρατουμένων».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανακουφισμένη για την απελευθέρωση και τη μεταφορά στην ελευθερία εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας ορισμένου αριθμού πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, που διευκολύνθηκε με τη βοήθεια της Τουρκίας», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική, ο Ζοζέπ Μπορέλ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

